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В Україні заборонили спрей для носа

В Україні заборонили спрей для носа
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 3 жовтня встановила постійну заборону на всі серії назального спрею "ИРС 19".

Про це інформує прес-служба відомства, - пише канал 24.

Заборона введена на спрей назальний по 20 мл "ИРС 19", виготовленого "Майлан Лабораториз САС", Франція, розфасованого і упакованого "ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" у Росії, через маркування російською мовою, що суперечить Закону України "Про лікарські засоби".

Цей спрей використовують для профілактики і лікування у дорослих і дітей (від 2 років) гострих і хронічних інфекційних захворювань ЛОР-органів і верхніх дихальних шляхів (гострих і хронічних ринітів, трахеїтів, хронічних бронхітів, запалення аденоїдів, синуситів, фарингітів, ларингітів, отитів, тонзилітів, бронхіальної астми), ускладнень грипу та інших вірусних респіраторних інфекцій, а також у перед- і післяопераційному періоді для профілактики інфекційних ускладнень після хірургічних втручань на ЛОР-органах.

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Теги: заборона, медицина, препарати
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