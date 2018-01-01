В Україні заборонили спрей для носа





Про це інформує прес-служба відомства, - пише



Заборона введена на спрей назальний по 20 мл "ИРС 19", виготовленого "Майлан Лабораториз САС", Франція, розфасованого і упакованого "ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" у Росії, через маркування російською мовою, що суперечить Закону України "Про лікарські засоби".



Цей спрей використовують для профілактики і лікування у дорослих і дітей (від 2 років) гострих і хронічних інфекційних захворювань ЛОР-органів і верхніх дихальних шляхів (гострих і хронічних ринітів, трахеїтів, хронічних бронхітів, запалення аденоїдів, синуситів, фарингітів, ларингітів, отитів, тонзилітів, бронхіальної астми), ускладнень грипу та інших вірусних респіраторних інфекцій, а також у перед- і післяопераційному періоді для профілактики інфекційних ускладнень після хірургічних втручань на ЛОР-органах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 3 жовтня встановила постійну заборону на всі серії назального спрею "ИРС 19".Про це інформує прес-служба відомства, - пише канал 24 Заборона введена на спрей назальний по 20 мл "ИРС 19", виготовленого "Майлан Лабораториз САС", Франція, розфасованого і упакованого "ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" у Росії, через маркування російською мовою, що суперечить Закону України "Про лікарські засоби".Цей спрей використовують для профілактики і лікування у дорослих і дітей (від 2 років) гострих і хронічних інфекційних захворювань ЛОР-органів і верхніх дихальних шляхів (гострих і хронічних ринітів, трахеїтів, хронічних бронхітів, запалення аденоїдів, синуситів, фарингітів, ларингітів, отитів, тонзилітів, бронхіальної астми), ускладнень грипу та інших вірусних респіраторних інфекцій, а також у перед- і післяопераційному періоді для профілактики інфекційних ускладнень після хірургічних втручань на ЛОР-органах.

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