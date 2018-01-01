На Волині судитимуть екс-патрульного, який вчинив аварію

Судитимуть патрульного поліцейського, який вчинив ДТП.Інцидент трапився ще увечері 21 грудня 2016 року, - інформує прес-служба прокуратури області.Так, екіпаж патрульних на службовому автомобілі "Toyota Prius", за кермом якого перебував підозрюваний, увімкнувши проблискові маячки та спеціальний звуковий сигнал, поспішав на допомогу іншому екіпажу.Порушуючи Правила дорожнього руху, здійснюючи на регульованому перехресті поворот на заборонний сигнал світлофора й не надавши переваги у русі іншому автомобілю, який виїжджав на перехрестя на зелене світло, поліцейський допустив зіткнення свого авто із цим автомобілем.Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля "Toyota Prius", колега правоохоронця, отримав тілесні ушкодження.Відтак екс-патрульного, який звільнився з роботи у поліції, підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.