Судитимуть двох неповнолітніх, які напали на волинянина

У Нововолинську судитимуть двох неповнолітніх, які напали на 44-річного волинянина та пограбували його.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Учень восьмого класу, якого зараз судять ще й за грабіж і розбій, та його вже судимий за грабіж на рік старший товариш увечері 26 квітня 2018 року у сквері на вулиці Шухевича в Нововолинську повалили на землю 44-річного перехожого, побили його й після того, як молодший з нападників відібрав у чоловіка телефон, утекли.Відтак тепер їм доведеться перед судом відповідати за свої незаконні дії. Молодшому – за хуліганство та грабіж, старшому – за хуліганство.