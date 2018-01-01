Судитимуть двох неповнолітніх, які напали на волинянина
Сьогодні, 15:52
У Нововолинську судитимуть двох неповнолітніх, які напали на 44-річного волинянина та пограбували його.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Учень восьмого класу, якого зараз судять ще й за грабіж і розбій, та його вже судимий за грабіж на рік старший товариш увечері 26 квітня 2018 року у сквері на вулиці Шухевича в Нововолинську повалили на землю 44-річного перехожого, побили його й після того, як молодший з нападників відібрав у чоловіка телефон, утекли.
Відтак тепер їм доведеться перед судом відповідати за свої незаконні дії. Молодшому – за хуліганство та грабіж, старшому – за хуліганство.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Учень восьмого класу, якого зараз судять ще й за грабіж і розбій, та його вже судимий за грабіж на рік старший товариш увечері 26 квітня 2018 року у сквері на вулиці Шухевича в Нововолинську повалили на землю 44-річного перехожого, побили його й після того, як молодший з нападників відібрав у чоловіка телефон, утекли.
Відтак тепер їм доведеться перед судом відповідати за свої незаконні дії. Молодшому – за хуліганство та грабіж, старшому – за хуліганство.
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