У «Промені» відбудуться запальні Pre-party*





У класичному розумінні pre-party – відправна точка вечора, аперитив перед основними веселощами.



Grand Central, слідуючи цим визначенням, взяв за основу своєї філософії яскраву кухню різних напрямків, оригінальні коктейлі та якісний звук (як живих виступів, так і ді-джеїв).



Зарядитись настроєм на вечірку можна саме у Grand Central, запальна барна стійка та гарячі дівчата зроблять ваш вечір незабутнім!



РЦ «Промінь», 4-й поверх.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Grand Central – нова pre-party локація на карті Луцька. Простір, де їжа, коктейлі й музика зведені в культ.У класичному розумінні pre-party – відправна точка вечора, аперитив перед основними веселощами.Grand Central, слідуючи цим визначенням, взяв за основу своєї філософії яскраву кухню різних напрямків, оригінальні коктейлі та якісний звук (як живих виступів, так і ді-джеїв).Зарядитись настроєм на вечірку можна саме у Grand Central, запальна барна стійка та гарячі дівчата зроблять ваш вечір незабутнім!РЦ «Промінь», 4-й поверх.

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