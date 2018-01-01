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У «Промені» відбудуться запальні Pre-party*

У «Промені» відбудуться запальні Pre-party*
Grand Central – нова pre-party локація на карті Луцька. Простір, де їжа, коктейлі й музика зведені в культ.

У класичному розумінні pre-party – відправна точка вечора, аперитив перед основними веселощами.

Grand Central, слідуючи цим визначенням, взяв за основу своєї філософії яскраву кухню різних напрямків, оригінальні коктейлі та якісний звук (як живих виступів, так і ді-джеїв).

Зарядитись настроєм на вечірку можна саме у Grand Central, запальна барна стійка та гарячі дівчата зроблять ваш вечір незабутнім!

РЦ «Промінь», 4-й поверх.
У «Промені» відбудуться запальні Pre-party*
У «Промені» відбудуться запальні Pre-party*

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Теги: РЦ «Промінь»
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