У «Промені» відбудуться запальні Pre-party*
Сьогодні, 16:01
Grand Central – нова pre-party локація на карті Луцька. Простір, де їжа, коктейлі й музика зведені в культ.
У класичному розумінні pre-party – відправна точка вечора, аперитив перед основними веселощами.
Grand Central, слідуючи цим визначенням, взяв за основу своєї філософії яскраву кухню різних напрямків, оригінальні коктейлі та якісний звук (як живих виступів, так і ді-джеїв).
Зарядитись настроєм на вечірку можна саме у Grand Central, запальна барна стійка та гарячі дівчата зроблять ваш вечір незабутнім!
РЦ «Промінь», 4-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У класичному розумінні pre-party – відправна точка вечора, аперитив перед основними веселощами.
Grand Central, слідуючи цим визначенням, взяв за основу своєї філософії яскраву кухню різних напрямків, оригінальні коктейлі та якісний звук (як живих виступів, так і ді-джеїв).
Зарядитись настроєм на вечірку можна саме у Grand Central, запальна барна стійка та гарячі дівчата зроблять ваш вечір незабутнім!
РЦ «Промінь», 4-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині судитимуть чоловіка, який обікрав будинок та авто
Сьогодні, 16:06
У «Промені» відбудуться запальні Pre-party*
Сьогодні, 16:01
Судитимуть двох неповнолітніх, які напали на волинянина
Сьогодні, 15:52
В Україні заборонили спрей для носа
Сьогодні, 15:50
На Волині судитимуть екс-патрульного, який вчинив аварію
Сьогодні, 15:49