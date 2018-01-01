Першу серію нового сезону «Доктор Хто» покажуть в Multiplex*





Квитки можна купити тут: https://multiplex.ua/ua/movie/351857



Нагадаємо, що у Multiplex показують не тільки фільми, а й театр англійською мовою з українськими субтитрами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 7 жовтня в кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь» покажуть першу серію одинадцятого сезону культового британського серіалу «Доктор Хто».Квитки можна купити тут: https://multiplex.ua/ua/movie/351857Нагадаємо, що у Multiplex показують не тільки фільми, а й театр англійською мовою з українськими субтитрами.

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