Першу серію нового сезону «Доктор Хто» покажуть в Multiplex*
Сьогодні, 20:59
У неділю, 7 жовтня в кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь» покажуть першу серію одинадцятого сезону культового британського серіалу «Доктор Хто».
Квитки можна купити тут: https://multiplex.ua/ua/movie/351857
Нагадаємо, що у Multiplex показують не тільки фільми, а й театр англійською мовою з українськими субтитрами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Квитки можна купити тут: https://multiplex.ua/ua/movie/351857
Нагадаємо, що у Multiplex показують не тільки фільми, а й театр англійською мовою з українськими субтитрами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Початок опалювального сезону на Волині: думки експертів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09
Першу серію нового сезону «Доктор Хто» покажуть в Multiplex*
Сьогодні, 20:59
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 6 і 7 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині за добу 14 разів добровільно здали зброю
Сьогодні, 19:32