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Першу серію нового сезону «Доктор Хто» покажуть в Multiplex*

Першу серію нового сезону «Доктор Хто» покажуть в Multiplex*
У неділю, 7 жовтня в кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь» покажуть першу серію одинадцятого сезону культового британського серіалу «Доктор Хто».

Квитки можна купити тут: https://multiplex.ua/ua/movie/351857

Нагадаємо, що у Multiplex показують не тільки фільми, а й театр англійською мовою з українськими субтитрами.
Першу серію нового сезону «Доктор Хто» покажуть в Multiplex*

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Теги: РЦ «Промінь»
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