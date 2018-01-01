На Волині судитимуть чоловіка, який обікрав будинок та авто

На Волині судитимуть злочинці, який обікрав будинок та пограбував авто на очах у власника.Раніше судимий за зґвалтування та крадіжки 38-річний чоловік, у той час, коли ще один обвинувальний акт щодо нього знаходиться на розгляді суду, не припинив вчиняти злочини.Упродовж липня-вересня 2018 року він двічі обкрадав громадян, проникаючи у помешкання та підсобне приміщення у дворі будинку, а на третій раз, коли зловмисник проник у авто й був помічений власником – він відкрито заволодів автомагнітолою та каністрою із дизпаливом та втік.Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні крадіжок, поєднаних із проникненням у житло та інше приміщення, та грабежу (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 186 КК України) й невдовзі він вкотре постане перед судом.