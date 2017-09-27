Лучанам з вадами зору виплатять по 300 гривень. СПИСОК
Сьогодні, 18:13
До Дня білої тростини 25-ьом лучанам з вадами зору виплатять одноразову матеріальну допомогу у розмірі 300 гривень.
Про це повідомили у луцькій мерії.
Так, виплатять одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 7,5 тис. грн) особам з інвалідністю, які за поданням громадських організацій міста потребують одноразової грошової допомоги, в розмірі 300 грн кожному, через поштові відділення зв’язку, згідно з додатком.
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Про це повідомили у луцькій мерії.
Так, виплатять одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 7,5 тис. грн) особам з інвалідністю, які за поданням громадських організацій міста потребують одноразової грошової допомоги, в розмірі 300 грн кожному, через поштові відділення зв’язку, згідно з додатком.
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