На Волині викрили посадовця-хабарника





Так, 5 жовтня, правоохоронці викрили посадовця під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 6 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.



Гроші представник влади отримав від волинянина за можливість вивезення руди із терикону недіючої шахти.



Наразі за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Мова йде про одержання неправомірної вигоди службовою особою.



Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі строком від п’яти до десяти років.





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