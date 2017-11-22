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На Волині викрили посадовця-хабарника

На Волині викрили посадовця-хабарника
На Волині посадовець "погорів" на хабарі.

Так, 5 жовтня, правоохоронці викрили посадовця під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 6 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.

Гроші представник влади отримав від волинянина за можливість вивезення руди із терикону недіючої шахти.

Наразі за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Мова йде про одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі строком від п’яти до десяти років.


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Теги: хабар, посадовець
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Коментарі 1
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Краще б не "Викрили" а "ЗАКРИЛИ" )))))
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