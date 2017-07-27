На Волині взялися за річку, яку не чистили від мулу 30 років. ФОТО

На Волині розчистили річку Хлинище.Річка Хлинище бере свій початок в 3-х км на південний схід від села Якушів Забродівської ОТГ і впадає в р. Турію, яка в свою чергу є притокою Прип’яті, - повідомили у Волинському обласному управлінні водних ресурсів.Довжина річки в межах Ратнівського району – 19,3 км і в межах Камінь-Каширського району – 2,9 км.Для водного режиму річки характерна тривала весняна повінь, так як більша частина водозбірного басейну характеризується малими ухилами і процес стоку талих вод проходить повільно.Після проведення меліоративних робіт у 1976 році р. Хлинище функціонує як магістральний канал МК-1 у складі Прип’ятської осушувальної системи.У зв’язку з тривалим терміном експлуатації, а також відсутністю очищення від замулення протягом останніх 30-ти років канал МК-1 р. Хлинище замулився більше ніж на 30% (відносно проектних параметрів) і не забезпечує вчасне відведення надлишкових вод під час проходження повеней та паводків, що в свою чергу спричиняє періодичне підтоплення і затоплення, як сільськогосподарських угідь, так і присадибних ділянок сіл Підгір’я, Річиця, Мельники-Річицькі Забродівської об’єднаної територіальної громади.Природно, що зазначена ситуація викликає заклопотаність і невдоволення у селян, які проживають у вище названих селах. Були звернення жителів сіл Підгір’я, Щедрогір, Окачево, Залюття і керівництва місцевого самоврядування в Ратнівське міжрайонне управління водного господарства про необхідності проведення заходів щодо вчасного відведення надлишкових вод, захисту від шкідливої дії робіт з очищення.Тому спеціалісти Ратнівського міжрайонного управління провели необхідні проектно-вишукувальні роботи, на основі яких розробили робочий проект на капітальний ремонт зазначеного каналу.Загальна кошторисна вартість робіт складає 1,2845 млн. грн. Для реалізації проекту Держводагенством України виділено 800 тисяч гривень державних коштів. Крім того з обласного бюджету виділили 242 тис.грн та 242,5 тис.грн. з бюджету Забродівської ОТГ.Основним виконавцем робіт виступає Ратнівське МУВГ, екскаватори якого вже працюють на ремонті магістрального каналу.На сьогодні вже очисили від мулу близько 1,5 км каналу із передбачених проектом 8 км.