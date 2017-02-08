Кульки і сердечка: як у Любомлі школярі вітали вчителів. ФОТО
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Цієї неділі, 7-го жовтня, українські педагоги відзначатимуть своє професійне свято.
Привітали своїх вчителів і любомльські школярі, - пише Кордон.
“Жовтень щедрий на барви осінні. День учителя – свято ж яке! От і вихованці ЗЗСО №3 дружно привітали своїх наставників”, – написала на своїй сторінці у Facebook заступник директора навчального закладу Валентина Павлюк.
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Привітали своїх вчителів і любомльські школярі, - пише Кордон.
“Жовтень щедрий на барви осінні. День учителя – свято ж яке! От і вихованці ЗЗСО №3 дружно привітали своїх наставників”, – написала на своїй сторінці у Facebook заступник директора навчального закладу Валентина Павлюк.
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