Кульки і сердечка: як у Любомлі школярі вітали вчителів. ФОТО





Привітали своїх вчителів і любомльські школярі, - пише



“Жовтень щедрий на барви осінні. День учителя – свято ж яке! От і вихованці ЗЗСО №3 дружно привітали своїх наставників”, – написала на своїй сторінці у Facebook заступник директора навчального закладу Валентина Павлюк.







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