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Кульки і сердечка: як у Любомлі школярі вітали вчителів. ФОТО

Кульки і сердечка: як у Любомлі школярі вітали вчителів. ФОТО
Цієї неділі, 7-го жовтня, українські педагоги відзначатимуть своє професійне свято.

Привітали своїх вчителів і любомльські школярі, - пише Кордон.

“Жовтень щедрий на барви осінні. День учителя – свято ж яке! От і вихованці ЗЗСО №3 дружно привітали своїх наставників”, – написала на своїй сторінці у Facebook заступник директора навчального закладу Валентина Павлюк.

Кульки і сердечка: як у Любомлі школярі вітали вчителів. ФОТО
Кульки і сердечка: як у Любомлі школярі вітали вчителів. ФОТО
Кульки і сердечка: як у Любомлі школярі вітали вчителів. ФОТО
Кульки і сердечка: як у Любомлі школярі вітали вчителів. ФОТО


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Теги: привітання, діти, Любомль
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