На Волині за добу 14 разів добровільно здали зброю
Сьогодні, 19:32
На Волині за добу правоохоронці зареєстрували 14 фактів добровільної здачі зброї та боєприпасів жителями.
У рамках проведення місячника добровільної здачі зброї громадяни добровільно видали, зокрема, 7 мисливських рушниць, три пістолети (газові і травматичної дії), два ножі та майже 200 набоїв різноманітного калібру, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
"Поліція нагадує, що з 1 по 31 жовтня на території області триває місячник добровільної здачі зброї", - йдеться у повідомленні.
У цей період громадяни зможуть добровільно здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони.
З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку звертатись у відділи поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи головного управління національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.
Фото ілюстративне
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У рамках проведення місячника добровільної здачі зброї громадяни добровільно видали, зокрема, 7 мисливських рушниць, три пістолети (газові і травматичної дії), два ножі та майже 200 набоїв різноманітного калібру, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
"Поліція нагадує, що з 1 по 31 жовтня на території області триває місячник добровільної здачі зброї", - йдеться у повідомленні.
У цей період громадяни зможуть добровільно здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони.
З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку звертатись у відділи поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи головного управління національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.
Фото ілюстративне
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