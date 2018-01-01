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На Волині за добу 14 разів добровільно здали зброю

На Волині за добу 14 разів добровільно здали зброю
На Волині за добу правоохоронці зареєстрували 14 фактів добровільної здачі зброї та боєприпасів жителями.

У рамках проведення місячника добровільної здачі зброї громадяни добровільно видали, зокрема, 7 мисливських рушниць, три пістолети (газові і травматичної дії), два ножі та майже 200 набоїв різноманітного калібру, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

"Поліція нагадує, що з 1 по 31 жовтня на території області триває місячник добровільної здачі зброї", - йдеться у повідомленні.

У цей період громадяни зможуть добровільно здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони.

З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку звертатись у відділи поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи головного управління національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.

Фото ілюстративне

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Теги: зброя, поліція
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