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«Грибна» погода: на вихідні в Україну повернеться тепло

«Грибна» погода: на вихідні в Україну повернеться тепло
В Україні на вихідних 6-7 жовтня буде ясна і тепла погода.

Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, опадів не очікується, - пише Обозреватель.

"У суботу-неділю буде ясна хороша погода. Нічна температура +6 +8 градусів, денна +13 +16, без дощів. Вітру теж не буде — тиха гарна погода", — розповів народний синоптик.

Горбань зазначив, що вихідні мають стати сприятливими для любителів "тихого полювання" — грибників.

"Тепло пішло, до цього дощі пройшли, грибів має бути багато", — сказав він.

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Теги: синоптики, погода, прогноз
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