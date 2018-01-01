«Грибна» погода: на вихідні в Україну повернеться тепло





Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, опадів не очікується, - пише



"У суботу-неділю буде ясна хороша погода. Нічна температура +6 +8 градусів, денна +13 +16, без дощів. Вітру теж не буде — тиха гарна погода", — розповів народний синоптик.



Горбань зазначив, що вихідні мають стати сприятливими для любителів "тихого полювання" — грибників.



"Тепло пішло, до цього дощі пройшли, грибів має бути багато", — сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на вихідних 6-7 жовтня буде ясна і тепла погода.Такий прогноз дав народний синоптик. За його словами, опадів не очікується, - пише Обозреватель "У суботу-неділю буде ясна хороша погода. Нічна температура +6 +8 градусів, денна +13 +16, без дощів. Вітру теж не буде — тиха гарна погода", — розповів народний синоптик.Горбань зазначив, що вихідні мають стати сприятливими для любителів "тихого полювання" — грибників."Тепло пішло, до цього дощі пройшли, грибів має бути багато", — сказав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію