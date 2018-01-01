Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Троє луцьких фотографів показали результати свого "тихого полювання".
Світлини грибочків оприлюднив Володимир Пивовар на своїй сторінці у Facebook.
"Гибной клёв удался!!! ))) Вместе с Oleg Chernenko, Сергій Скрипчук", - йдеться у дописі.
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Світлини грибочків оприлюднив Володимир Пивовар на своїй сторінці у Facebook.
"Гибной клёв удался!!! ))) Вместе с Oleg Chernenko, Сергій Скрипчук", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Грибні села Волині: куди піти на «тихе полювання»
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Коментарі 1
Де, де така краса виросла? Дякую за фото, ніби в лісі побувала, на жаль нема можливості.
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