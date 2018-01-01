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Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО

Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Троє луцьких фотографів показали результати свого "тихого полювання".

Світлини грибочків оприлюднив Володимир Пивовар на своїй сторінці у Facebook.

"Гибной клёв удался!!! ))) Вместе с Oleg Chernenko, Сергій Скрипчук", - йдеться у дописі.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Грибні села Волині: куди піти на «тихе полювання»



Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО
Троє луцьких фотографів похвалилися грибним уловом. ФОТО

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Теги: гриби, урожай
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Коментарі 1
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Де, де така краса виросла? Дякую за фото, ніби в лісі побувала, на жаль нема можливості.
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