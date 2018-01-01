Жахливий сморід і відра з фекаліями: у гуртожитку на Волині страждають від сусіда-п'яниці. ФОТО





Люди потерпають від такого сусідства майже 20 років, - пише



Як розповідають мешканці 5-го поверху, де розташована кімната, вони у відчаї, адже куди тільки не зверталися, ніхто не може їм допомогти.



У кімнаті №66 живе 70-річний чоловік, він зловживає спиртними напоями та за словами жителів, проводить час у компанії товаришів по чарці, а також приводить на ніч жінку, яка також п’є, живе на вулиці та веде такий же спосіб життя, як і він.



“Жахлива антисанітарія. Там все згнило, сморід на коридорі і в наших кімнатах. У деяких мешканців є маленькі діти. Він ходить там у туалет, носить все зі смітників, а таргани вилазять зі всіх дір. Прийдіть подивіться, що там робиться”, – телефоном описали ситуацію в гуртожитку журналісту.



Щоб переконатися у словах людей, відправилися на місце. Відчинивши двері на 5-му поверсі, де розташована кімната, одразу пішов жахливий сморід. Знайти помешкання можна було по запаху, бо чим далі йшли, тим більше смерділо. Двері виявилися повністю відчинені та одразу було видно всю картину.



Господаря на місці не було. То ж поспілкувалися із сусідами. Вони зауважили, що це ще нещодавно тут прибрали.



Люди розповіли, що чоловік весь день проводить на вулиці, п’є. У нього є донька, яка каже, що інколи приходить прибирати.



“Михайло Олійник живе років 20 тут. І така постійна антисанітарія. Зверталися в санстанцію, до Чайки (директор ЖКО Нововолинської міськради Олена Чайка – ред.), були на прийомі в Сапожнікова. Кажуть треба створити ОСББ. В поліцію зверталися, кричать і говорять, що не мають права заходити в помешкання просто так. У нас тут діти живуть. І не одне покоління виросло за такого сусідства. Він ще й дебоширить, коли нап’ється. Колись було більше мужиків, то втихомирювали. А зараз він герой, бо мало хто живе тут”, – розповідають мешканці.



Ще кажуть, що в кімнаті немає світла, там постійно палять свічки. Люди переймаються, щоб не трапилося пожежі. Стоїть і відро, в яке чоловік ходить за потребою. Знаходиться там просто неможливо. Та й постоявши деякий час в коридорі, від нестерпного смороду хочеться вийти на свіже повітря.



На поверсі 19 квартир, та проживають не в кожній. Ті люди, які лишилися, бідкаються, що допомоги немає від кого чекати, єдине що вік поважний в чоловіка, можливо тільки одне врятує від такого сусідства.



“Але як так може бути, що діла нікому немає. Як можна таке розводити в помешканні і як терпіти нам?!”, – обурюються мешканці.



Олена Чайка в коментарі журналісту сказала, що про проблему знає.



“Там така тяжка ситуація. Бідна донька, ходить прибирає, він п’є”, – коротко говорить директор ЖКО.



Чи відомо про таку квартиру на Святого Володимира, 1 запитали у в поліції. Керівник Нововолинського відділу Віктор Пикалюк зазначив, що не готовий сказати, та записав адресу, щоб працівники виїхали і подивилися.



“Ми не маємо права когось виселяти з власного помешкання”, – говорить Пикалюк.



За законодавством України є адміністративна відповідальність за розведення антисанітарії в помешканні. Та навіть сума штрафу, яка передбачена як стягнення – смішна. Вона становить 51 гривню. Штраф призначає адміністративна комісія при виконавчому комітеті міської ради на складений протокол про відповідне порушення.



Стаття 150 КУпАП. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями

Порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під’їздів, придомових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об’єктів благоустрою – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Гуртожиток відноситься до так званих проблемних будинків міста. Тут великі борги за комунальні послуги. Проживають і люди, які пиячать. Та окрім злісних неплатників та людей, які ведуть не зовсім порядний спосіб, тут є і сім’ї з дітьми, в тому числі і на 5-му поверсі.



Поки що сусідам і далі доводиться потерпати від антисанітарії 70-річного чоловіка. Чи зміниться щось – питання залишається відкритим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кімнаті 66 в гуртожитку на Святого Володимира, 1 у Нововолинську – повна антисанітарія, на весь поверх стоїть нестерпний сморід, лазять таргани.Люди потерпають від такого сусідства майже 20 років, - пише Буг Як розповідають мешканці 5-го поверху, де розташована кімната, вони у відчаї, адже куди тільки не зверталися, ніхто не може їм допомогти.У кімнаті №66 живе 70-річний чоловік, він зловживає спиртними напоями та за словами жителів, проводить час у компанії товаришів по чарці, а також приводить на ніч жінку, яка також п’є, живе на вулиці та веде такий же спосіб життя, як і він.“Жахлива антисанітарія. Там все згнило, сморід на коридорі і в наших кімнатах. У деяких мешканців є маленькі діти. Він ходить там у туалет, носить все зі смітників, а таргани вилазять зі всіх дір. Прийдіть подивіться, що там робиться”, – телефоном описали ситуацію в гуртожитку журналісту.Щоб переконатися у словах людей, відправилися на місце. Відчинивши двері на 5-му поверсі, де розташована кімната, одразу пішов жахливий сморід. Знайти помешкання можна було по запаху, бо чим далі йшли, тим більше смерділо. Двері виявилися повністю відчинені та одразу було видно всю картину.Господаря на місці не було. То ж поспілкувалися із сусідами. Вони зауважили, що це ще нещодавно тут прибрали.Люди розповіли, що чоловік весь день проводить на вулиці, п’є. У нього є донька, яка каже, що інколи приходить прибирати.“Михайло Олійник живе років 20 тут. І така постійна антисанітарія. Зверталися в санстанцію, до Чайки (директор ЖКО Нововолинської міськради Олена Чайка – ред.), були на прийомі в Сапожнікова. Кажуть треба створити ОСББ. В поліцію зверталися, кричать і говорять, що не мають права заходити в помешкання просто так. У нас тут діти живуть. І не одне покоління виросло за такого сусідства. Він ще й дебоширить, коли нап’ється. Колись було більше мужиків, то втихомирювали. А зараз він герой, бо мало хто живе тут”, – розповідають мешканці.Ще кажуть, що в кімнаті немає світла, там постійно палять свічки. Люди переймаються, щоб не трапилося пожежі. Стоїть і відро, в яке чоловік ходить за потребою. Знаходиться там просто неможливо. Та й постоявши деякий час в коридорі, від нестерпного смороду хочеться вийти на свіже повітря.На поверсі 19 квартир, та проживають не в кожній. Ті люди, які лишилися, бідкаються, що допомоги немає від кого чекати, єдине що вік поважний в чоловіка, можливо тільки одне врятує від такого сусідства.“Але як так може бути, що діла нікому немає. Як можна таке розводити в помешканні і як терпіти нам?!”, – обурюються мешканці.в коментарі журналісту сказала, що про проблему знає.“Там така тяжка ситуація. Бідна донька, ходить прибирає, він п’є”, – коротко говорить директор ЖКО.Чи відомо про таку квартиру на Святого Володимира, 1 запитали у в поліції. Керівник Нововолинського відділузазначив, що не готовий сказати, та записав адресу, щоб працівники виїхали і подивилися.“Ми не маємо права когось виселяти з власного помешкання”, – говорить Пикалюк.За законодавством України є адміністративна відповідальність за розведення антисанітарії в помешканні. Та навіть сума штрафу, яка передбачена як стягнення – смішна. Вона становить 51 гривню. Штраф призначає адміністративна комісія при виконавчому комітеті міської ради на складений протокол про відповідне порушення.Гуртожиток відноситься до так званих проблемних будинків міста. Тут великі борги за комунальні послуги. Проживають і люди, які пиячать. Та окрім злісних неплатників та людей, які ведуть не зовсім порядний спосіб, тут є і сім’ї з дітьми, в тому числі і на 5-му поверсі.Поки що сусідам і далі доводиться потерпати від антисанітарії 70-річного чоловіка. Чи зміниться щось – питання залишається відкритим.

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