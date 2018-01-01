На Волині школяра застрелив товариш: матір півроку добивається покарання





До журналістів інтернет-видання «Наталія Сачук, жителька села Охнівка, яке відноситься до Оваднівської ОТГ. В січні цього року при трагічних обставинах загинув її 16-річний син. Жінка добивається, аби винуватці загибелі її сина були покарані.



Нагадаємо, мешканець села Охнівка, 15-річний студент Роман під час необережного поводження із мисливською зброєю ІЖ-17, випадково вистрілив у 16-річного школяра Івана.



“Ви розумієте, що він ходить на волі, бо в тюрмі немає місця”, – з такими словами та проханням надати розголосу справі, аби та зрушила з мертвої точки, до редакції прийшла згорьована матір Наталія Сачук.



Станом на 5-те жовтня



“Батькові, Миколі Б., призначили 2 роки покарання за незаконне зберігання гладкоствольної мисливської зброї, яка призвела до тяжких наслідків. Рушниця була заряджена бойовими патронами і зберігалася в неналежному місці. Доступ до зброї мав будь-який член сім’ї. Всі ходили, всі бачили, і ніхто не звертав на це увагу”, – говорить жінка.



Наталія Сачук розповіла, що Микола Б. подав скаргу до Апеляційного суду на рішення суду першої інстанції. Апеляційний розгляд відбувся 18-го липня і залишив вирок без змін – 2 роки режиму.



“27-го вересня у нас було відтворення подій з Романом Б. Був слідчий експеримент і я тоді побачила там того батька. У мене трапився нервовий зрив… Ніхто не міг мені дати чіткої відповіді, чому він не в тюрмі, адже пройшло вже 2 місяці… Потім сказали, що скоріш за все, його відпустили на слідчий експеримент, а потім повернуть назад. Коли ми йшли з кладовища, то побачила його машину, бо ми сусіди і живемо хата в хату. І я знов його побачила…” – продовжує пані Наталія.



Після таких “зустрічей”, жінка вирішила вияснити, чому чоловік, який мав би бути у тюрмі, насправді там не знаходиться. Вона звернулася до канцелярії Володимир-Волинського міського суду.



“Вони переглянули документи і сказали, що до них ще не надійшла справа з Луцька. Кажу: “Як так, два місяці пройшло і до вас не надійшла справа з Луцька?”. Вони сказали: “Ну не знаю, дзвоніть”. Я передзвонила в Апеляційний суд, і вони сказали, що ще 30-го липня відправили матеріали. Потім я знову зайшла до нашого суду і вони кажуть мені “о, ми не на ту справу глянули”… І вони сказали, що вже з 2-3 серпня рішення повинні були виконувати. Потім телефонували якійсь комісії і сказали мені, що він ще “гуляє на свободі”, бо нема в тюрмі місць. Такого бути не може… Я дізнавалася: якщо в одній тюрмі немає місця, то його знайдуть в іншому такому закладі країні.



А такого, щоб по всій країні в тюрмі не було місця – це… я не знаю як сказати…” – говорить Наталія Сачук.



Також матір хоче, аби винуватець трагедії поніс покарання. Адже, як говорить жінка, слідство просувається досить повільно. Наразі 16-річному Романові інкримінують 119 статтю Кримінального кодексу – ненавмисне вбивство.



“Ми настояли, аби провели комплексну експертизу. Нам прийшла відповідь, що без натискання курка, рушниця сама по собі не могла вистрелити. Так виходить, що він натиснув курок і навмисно вистрелив. Ми питали в експерта, чому різняться експертизи ( першу проводили слідчі без присутності сторони потерпілих, – ред)? В першій експертизі, коли експерт бив по стволу рушниці, то вона вистрілила. Другий раз проводили і результат зовсім протилежний. У першій написано, що рушниця вистрелила від удару в двері. Але від удару в двері рушниця не вистрелила. Там стало більше питань, чим було до того”, – стверджує Наталія.



Жінка скаржиться, що слідство практично не розвивається. Подали до суду, аби замінити слідчого. Таке рішення прийняли після того, коли за результатами експертизи не перекваліфікували статтю обвинувачення.



“Вони навіть не взяли аналізів на алкогольне чи наркотичне сп’яніння відразу. Тобто спершу сказали, що взяли, а потім повідомили, що не взяли”, – каже пані Сачук.



Також жінка разом з адвокатами вирішила подати клопотання на перекваліфікацію і щоб замінити статтю із ненавмисного вбивства на умисне вбивство.



“Я оце в понеділок (1-го жовтня – ред.) дзвоню до слідчого і питаю, які подальші дії, а він мені: “я чекаю вашого клопотання на перекваліфікацію статті”. Ну почекайте, а якби у мене не було адвоката і якби я нічого не робила, то ви б нічого не робили? Він мовчить. Тоді я подзвонила до прокурора, а вона сказала, що чекає на дії слідчого. Вони отак один на одного показують”, – каже матір.



Наталія Сачук говорить, що тепер для них призначили ще одну експертизу. Наразі жінка очікує на результати цієї експертизи.



На фото загиблий Іван Сачук



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Жінка добивається, аби винуватці загибелі її сина були покарані.Нагадаємо, мешканець села Охнівка, 15-річний студентпід час необережного поводження із мисливською зброєю ІЖ-17, випадково вистрілив у 16-річного школяра Куля влучила в голову, від отриманої травми хлопець помер на місці.“Ви розумієте, що він ходить на волі, бо в тюрмі немає місця”, – з такими словами та проханням надати розголосу справі, аби та зрушила з мертвої точки, до редакції прийшла згорьована матір Наталія Сачук.Станом на 5-те жовтня обвинувальний вирок винесений лише власнику зброї, батьку 15-річного Романа . Йому присудили 2 роки відбування покарання в тюрмі. Триває ще слідство по обвинувачуванню Романа Б. за статтею 119 Кримінального кодексу – ненавмисне вбивство.“Батькові, Миколі Б., призначили 2 роки покарання за незаконне зберігання гладкоствольної мисливської зброї, яка призвела до тяжких наслідків. Рушниця була заряджена бойовими патронами і зберігалася в неналежному місці. Доступ до зброї мав будь-який член сім’ї. Всі ходили, всі бачили, і ніхто не звертав на це увагу”, – говорить жінка.Наталія Сачук розповіла, що. подав скаргу до Апеляційного суду на рішення суду першої інстанції. Апеляційний розгляд відбувся 18-го липня і залишив вирок без змін – 2 роки режиму.“27-го вересня у нас було відтворення подій з Романом Б. Був слідчий експеримент і я тоді побачила там того батька. У мене трапився нервовий зрив… Ніхто не міг мені дати чіткої відповіді, чому він не в тюрмі, адже пройшло вже 2 місяці… Потім сказали, що скоріш за все, його відпустили на слідчий експеримент, а потім повернуть назад. Коли ми йшли з кладовища, то побачила його машину, бо ми сусіди і живемо хата в хату. І я знов його побачила…” – продовжує пані Наталія.Після таких “зустрічей”, жінка вирішила вияснити, чому чоловік, який мав би бути у тюрмі, насправді там не знаходиться. Вона звернулася до канцелярії Володимир-Волинського міського суду.“Вони переглянули документи і сказали, що до них ще не надійшла справа з Луцька. Кажу: “Як так, два місяці пройшло і до вас не надійшла справа з Луцька?”. Вони сказали: “Ну не знаю, дзвоніть”. Я передзвонила в Апеляційний суд, і вони сказали, що ще 30-го липня відправили матеріали. Потім я знову зайшла до нашого суду і вони кажуть мені “о, ми не на ту справу глянули”… І вони сказали, що вже з 2-3 серпня рішення повинні були виконувати. Потім телефонували якійсь комісії і сказали мені, що він ще “гуляє на свободі”, бо нема в тюрмі місць. Такого бути не може… Я дізнавалася: якщо в одній тюрмі немає місця, то його знайдуть в іншому такому закладі країні.А такого, щоб по всій країні в тюрмі не було місця – це… я не знаю як сказати…” – говорить Наталія Сачук.Також матір хоче, аби винуватець трагедії поніс покарання. Адже, як говорить жінка, слідство просувається досить повільно. Наразі 16-річному Романові інкримінують 119 статтю Кримінального кодексу – ненавмисне вбивство.“Ми настояли, аби провели комплексну експертизу. Нам прийшла відповідь, що без натискання курка, рушниця сама по собі не могла вистрелити. Так виходить, що він натиснув курок і навмисно вистрелив. Ми питали в експерта, чому різняться експертизи ( першу проводили слідчі без присутності сторони потерпілих, – ред)? В першій експертизі, коли експерт бив по стволу рушниці, то вона вистрілила. Другий раз проводили і результат зовсім протилежний. У першій написано, що рушниця вистрелила від удару в двері. Але від удару в двері рушниця не вистрелила. Там стало більше питань, чим було до того”, – стверджує Наталія.Жінка скаржиться, що слідство практично не розвивається. Подали до суду, аби замінити слідчого. Таке рішення прийняли після того, коли за результатами експертизи не перекваліфікували статтю обвинувачення.“Вони навіть не взяли аналізів на алкогольне чи наркотичне сп’яніння відразу. Тобто спершу сказали, що взяли, а потім повідомили, що не взяли”, – каже пані Сачук.Також жінка разом з адвокатами вирішила подати клопотання на перекваліфікацію і щоб замінити статтю із ненавмисного вбивства на умисне вбивство.“Я оце в понеділок (1-го жовтня – ред.) дзвоню до слідчого і питаю, які подальші дії, а він мені: “я чекаю вашого клопотання на перекваліфікацію статті”. Ну почекайте, а якби у мене не було адвоката і якби я нічого не робила, то ви б нічого не робили? Він мовчить. Тоді я подзвонила до прокурора, а вона сказала, що чекає на дії слідчого. Вони отак один на одного показують”, – каже матір.Наталія Сачук говорить, що тепер для них призначили ще одну експертизу. Наразі жінка очікує на результати цієї експертизи.

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