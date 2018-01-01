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Розіграш подорожі у гіпермаркеті «Там Там»*

Розіграш подорожі у гіпермаркеті «Там Там»*
У гіпермаркеті «Там Там», що у ТРЦ «ПортCity», розіграш 3 путівок на 2-ох на 6 днів.

Умови:

Купуйте від 200 гривень, заповнюйте анкету, прикріплюйте чек та опускайте у лототрон.

Розіграш відбудеться 27 жовтня о 19:00 у центральному холі ТРЦ "ПортCity".

Купуйте та вигравайте! Гіпермаркет «Там Там» любить поєднувати для
відвідувачів корисне з приємним!

Розіграш подорожі у гіпермаркеті «Там Там»*

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Теги: Порт сіті
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