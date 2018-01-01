Розіграш подорожі у гіпермаркеті «Там Там»*





Умови:



Купуйте від 200 гривень, заповнюйте анкету, прикріплюйте чек та опускайте у лототрон.



Розіграш відбудеться 27 жовтня о 19:00 у центральному холі ТРЦ "ПортCity".



Купуйте та вигравайте! Гіпермаркет «Там Там» любить поєднувати для

відвідувачів корисне з приємним!





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