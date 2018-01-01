Розіграш подорожі у гіпермаркеті «Там Там»*
Сьогодні, 19:15
У гіпермаркеті «Там Там», що у ТРЦ «ПортCity», розіграш 3 путівок на 2-ох на 6 днів.
Умови:
Купуйте від 200 гривень, заповнюйте анкету, прикріплюйте чек та опускайте у лототрон.
Розіграш відбудеться 27 жовтня о 19:00 у центральному холі ТРЦ "ПортCity".
Купуйте та вигравайте! Гіпермаркет «Там Там» любить поєднувати для
відвідувачів корисне з приємним!
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Умови:
Купуйте від 200 гривень, заповнюйте анкету, прикріплюйте чек та опускайте у лототрон.
Розіграш відбудеться 27 жовтня о 19:00 у центральному холі ТРЦ "ПортCity".
Купуйте та вигравайте! Гіпермаркет «Там Там» любить поєднувати для
відвідувачів корисне з приємним!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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