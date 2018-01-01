Аудитори «нарили» порушень на кримінал для 13 волинських посадовців
Сьогодні, 21:28
Упродовж 9 місяців цього року волинські фахівці Держаудитслужби забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 27,6 мільйона гривень.
Про це повідомляє прес-служба Держаудитслужби.
За результатами проведених заходів державного фінансового контролю керівники місцевих органів влади та підприємств прийняли 41 управлінське рішення.
За недотримання законодавства до адміністративної відповідальності за вчинені фінансові порушення притягнуто 106 посадових осіб із накладанням штрафів на суму 18,8 тис гривень.
До правоохоронних органів аудитори передали 30 ревізійних матеріалів, якими порушено 6 кримінальних проваджень та оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 13 особам.
З початку року з метою відшкодування винними особами втрат фінансових та матеріальних ресурсів аудитори ініціювали перед органами прокуратури, об’єктом контролю та іншими державними органами 34 позови на 8,7 мільйона гривень.
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Про це повідомляє прес-служба Держаудитслужби.
За результатами проведених заходів державного фінансового контролю керівники місцевих органів влади та підприємств прийняли 41 управлінське рішення.
За недотримання законодавства до адміністративної відповідальності за вчинені фінансові порушення притягнуто 106 посадових осіб із накладанням штрафів на суму 18,8 тис гривень.
До правоохоронних органів аудитори передали 30 ревізійних матеріалів, якими порушено 6 кримінальних проваджень та оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 13 особам.
З початку року з метою відшкодування винними особами втрат фінансових та матеріальних ресурсів аудитори ініціювали перед органами прокуратури, об’єктом контролю та іншими державними органами 34 позови на 8,7 мільйона гривень.
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