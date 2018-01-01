Луцькі баскетболісти у Кубку України напоролись на сусідів
Сьогодні, 21:56
У кваліфікаційному раунді Кубка України з баскетболу «Старий Луцьк-Університет» зіграє із БК «Львівська Політехніка».
Про це повідомили у прес-службі Федерації баскетболу України.
32 команди візьмуть участь у розіграшу Кубку України у сезоні 2018-2019. Це усі клуби, які представляють Суперлігу і Вищу лігу, а також команди Першої ліги і аматорський колектив «Шамани» з Києва.
На усіх етапах Кубку України команди-суперниці проведуть по 2 матчі за системою вдома/на виїзді. Рівно половина учасників стартує з кваліфікаційного етапу.
Зокрема БК «Старий Луцьк-Університет» змагатиметься із «Львівською Політехнікою».
Базовими датами для кваліфікаційного раунду є 10-13 жовтня для перших зустрічей і 24-27 жовтня для матчів відповідей.
У разі перемоги над галичанами у наступному етапі змагань суперником луцьких баскетболістів буде БК «СумДУ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Федерації баскетболу України.
32 команди візьмуть участь у розіграшу Кубку України у сезоні 2018-2019. Це усі клуби, які представляють Суперлігу і Вищу лігу, а також команди Першої ліги і аматорський колектив «Шамани» з Києва.
На усіх етапах Кубку України команди-суперниці проведуть по 2 матчі за системою вдома/на виїзді. Рівно половина учасників стартує з кваліфікаційного етапу.
Зокрема БК «Старий Луцьк-Університет» змагатиметься із «Львівською Політехнікою».
Базовими датами для кваліфікаційного раунду є 10-13 жовтня для перших зустрічей і 24-27 жовтня для матчів відповідей.
У разі перемоги над галичанами у наступному етапі змагань суперником луцьких баскетболістів буде БК «СумДУ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Школярі на Волині заготовляють жолуді для тварин на зиму. ФОТО
Сьогодні, 22:24
Луцькі баскетболісти у Кубку України напоролись на сусідів
Сьогодні, 21:56
Поляки приїхали на Волинь вчитися вирощувати ліси. ФОТО
Сьогодні, 21:37
Початок опалювального сезону на Волині: думки експертів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09