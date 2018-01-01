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Луцькі баскетболісти у Кубку України напоролись на сусідів

Луцькі баскетболісти у Кубку України напоролись на сусідів
У кваліфікаційному раунді Кубка України з баскетболу «Старий Луцьк-Університет» зіграє із БК «Львівська Політехніка».

Про це повідомили у прес-службі Федерації баскетболу України.

32 команди візьмуть участь у розіграшу Кубку України у сезоні 2018-2019. Це усі клуби, які представляють Суперлігу і Вищу лігу, а також команди Першої ліги і аматорський колектив «Шамани» з Києва.

На усіх етапах Кубку України команди-суперниці проведуть по 2 матчі за системою вдома/на виїзді. Рівно половина учасників стартує з кваліфікаційного етапу.

Зокрема БК «Старий Луцьк-Університет» змагатиметься із «Львівською Політехнікою».

Базовими датами для кваліфікаційного раунду є 10-13 жовтня для перших зустрічей і 24-27 жовтня для матчів відповідей.

У разі перемоги над галичанами у наступному етапі змагань суперником луцьких баскетболістів буде БК «СумДУ».


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Теги: баскетбол, Луцьк
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