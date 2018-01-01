Школярі на Волині заготовляють жолуді для тварин на зиму. ФОТО
Сьогодні, 22:24
У мисливських угіддях Шацького національного природного парку збирали жолуді для звірів.
Про це повідомляє прес-служба парку у соціальній мережі Facebook.
Акцію із заготівлі кормів для тварин провели єгерська служба та працівники парку. Допомогли їм і учні місцевих шкіл, зокрема агітбригада «Джерельце» учнів Світязької ЗОШ I-III ступенів.
Акцію приурочили до Всесвітнього Дня захисту тварин, який в Україні відзначають з 2000 року.
До слова, біотехнічні заходи із заготівлі кормів постійно проводяться в мисливських угіддях Шацького НПП. Основна мета - збереження, захист і збільшення чисельності диких тварин та покращення умов їх існування.
Заготовлені впродовж року корми для тварин розвезуть на підгодівельні майданчики в зимовий період.
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Про це повідомляє прес-служба парку у соціальній мережі Facebook.
Акцію із заготівлі кормів для тварин провели єгерська служба та працівники парку. Допомогли їм і учні місцевих шкіл, зокрема агітбригада «Джерельце» учнів Світязької ЗОШ I-III ступенів.
Акцію приурочили до Всесвітнього Дня захисту тварин, який в Україні відзначають з 2000 року.
До слова, біотехнічні заходи із заготівлі кормів постійно проводяться в мисливських угіддях Шацького НПП. Основна мета - збереження, захист і збільшення чисельності диких тварин та покращення умов їх існування.
Заготовлені впродовж року корми для тварин розвезуть на підгодівельні майданчики в зимовий період.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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