Школярі на Волині заготовляють жолуді для тварин на зиму. ФОТО

У мисливських угіддях Шацького національного природного парку збирали жолуді для звірів.Про це повідомляє прес-служба парку у соціальній мережі Facebook.Акцію із заготівлі кормів для тварин провели єгерська служба та працівники парку. Допомогли їм і учні місцевих шкіл, зокрема агітбригада «Джерельце» учнів Світязької ЗОШ I-III ступенів.Акцію приурочили до Всесвітнього Дня захисту тварин, який в Україні відзначають з 2000 року.До слова, біотехнічні заходи із заготівлі кормів постійно проводяться в мисливських угіддях Шацького НПП. Основна мета - збереження, захист і збільшення чисельності диких тварин та покращення умов їх існування.Заготовлені впродовж року корми для тварин розвезуть на підгодівельні майданчики в зимовий період.