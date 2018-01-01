вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

6 жовтня на Волині: гортаючи календар

6 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження головний бібліотекар відділу культури та мистецтва юнацької бібліотеки Любов Фрадинська (на фото).

Також свято уродин і у журналісток Оксани Федорук , Анастасії Климчук та волонтера Андрія Охремчука.

За православним календарем 6 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами та Артурами.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!

За церковним календарем 6 жовтня вшановують Словенську ікону Божої Матері та день Зачаття святого Іоанна Хрестителя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО
05 жовтень, 23:48
Назвали будинок у Луцьку, де живе боржник-рекордсмен
05 жовтень, 23:00
Школярі на Волині заготовляють жолуді для тварин на зиму. ФОТО
05 жовтень, 22:24
Луцькі баскетболісти у Кубку України напоролись на сусідів
05 жовтень, 21:56
Схожі новини
5 жовтня на Волині: гортаючи календар 5 жовтня на Волині: гортаючи календар
05 жовтень, 00:00
3 жовтня на Волині: гортаючи календар 3 жовтня на Волині: гортаючи календар
03 жовтень, 00:00
2 жовтня на Волині: гортаючи календар 2 жовтня на Волині: гортаючи календар
02 жовтень, 00:00
29 вересня на Волині: гортаючи календар 29 вересня на Волині: гортаючи календар
29 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО
05 жовтень, 23:48
 0
Назвали будинок у Луцьку, де живе боржник-рекордсмен
05 жовтень, 23:00
 0
Школярі на Волині заготовляють жолуді для тварин на зиму. ФОТО
05 жовтень, 22:24
 0
Луцькі баскетболісти у Кубку України напоролись на сусідів
05 жовтень, 21:56
 0
Медіа
відео
1/8