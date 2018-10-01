Сенцов припинив голодування через критичний стан здоров’я

Людмила Денісова підтвердила, що український режисер, політв'язень Кремля Олег Сенцов припинив голодування.



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«Олег Сенцов припинив голодування. Це означає, що він у критичному стані, практично за межею», - написала омбудсмен.



За її словами, в Росії виключно словесно, без медичних довідок запевняли, що стан його здоров’я задовільний, але це неправда.



«Вони б його тоді не «вмовляли» припинити голодування і постійно не тиснули б на політв'язня психологічно. З такими цілями, з такою силою волі, відданістю та щирою українською позицією людина не могла здатися», - заявила Денісова.



Вона зазначила, що вихід з голодування - процес ще складніший і страшніший, ніж саме голодування.



«Я глибоко переконана, що в РФ не забезпечують йому належний медичний супровід. Бо я і раніше вимагала надати йому висококваліфікованих спеціалістів, але Кремль цього не зробив», - додала вона.



Омбудсмен закликала РФ зберегти життя Сенцова.



Вона вимагає, щоб йому надали найкращих незалежних медичних спеціалістів, які проведуть його повний медичний огляд.



«Я хочу бачити висновок про стан здоров’я Олега Сенцова. Окрім цього, саме фахові спеціалісти-дієтологи мають розробити схему виходу з голодування. Цих лікарів ми можемо привезти з України чи Європи», - сказала Денісова.



Також вона наголосила, що чекає якнайшвидшого свого доступу до політв'язня, щоб особисто пересвідчитися, що його життю нічого не загрожує.



Денісова додала, що за потреби може у цей же день виїхати до колонії в Лабитнангі.







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