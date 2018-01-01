Волинянка прийшла на телешоу за трактором. ВІДЕО

Алла Гонтар переконана, що Україна починається з села. Саме з таким девізом вона прийшла на проект «Нові лідери» на телеканалі ICTV.



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Волинянка розповіла, що через телепрограму хоче здобути для свого села потужний трактор, який допомагатиме у господарстві громади.



У сюжеті, жінка розповіла, люди живуть від нового року до нового року, а вона – від жнив до жнив.



«Я сідаю і відчуваю, що я сильна, що я все можу. Почуття навіть гордості. Хлопці-комбайнери часто сміялися. От здається: «Жінка. Чого лізе?», – зауважила Гонтар.



У презентацію голова села принесла лопату, якою нині добувають торф волиняни.



«Я представляю мальовничу Волинь. А саме – село Журавичі. У нас немає газу, і ось цей інструмент, який ви бачите, це люди, які ще мають трошки сили, вони добувають ось таким методом, такою лопатою, кусковий торф. Але надворі ми маємо 21 століття, нам потрібен потужний трактор не менше 150 кінських сил», – розповіла Алла Гонтар.



Також додала, що село розташоване далеко від районного центру – 30 км, від обласного – 50 км. І взимку там не можуть вчасно прибрати дороги та навіть довезти породіллю до пологового будинку. А маючи трактор високої потужності, волиняни змогли б очищати як дороги, так і узбіччя.



Член журі, керуючий партнер компанії Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондар зауважив, що проект має розширюватися не лише на одне село, а мати всеукраїнський масштаб.



Однак волинянка переконана, що якби хтось додумався і надав би по трактору кожному селу, то не було б стільки нужденних, усі були б забезпечені торфом, повністю очищували б довкілля вивозили сміття, прибирали б дороги, тротуари та облаштували територій.



У студії за проект волинянки «за» проголосували 78 % , а «проти» 22 %.



Чи вдасться реалізувати проект, стане відомо в наступних програмах проекту «Нові лідери».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сільський голова села Журавичі, що на Волині,переконана, що Україна починається з села. Саме з таким девізом вонана телеканалі ICTV.Про це повідомляє Конкурент Волинянка розповіла, що через телепрограму хоче здобути для свого села потужний трактор, який допомагатиме у господарстві громади.У сюжеті, жінка розповіла, люди живуть від нового року до нового року, а вона – від жнив до жнив.«Я сідаю і відчуваю, що я сильна, що я все можу. Почуття навіть гордості. Хлопці-комбайнери часто сміялися. От здається: «Жінка. Чого лізе?», – зауважила Гонтар.У презентацію голова села принесла лопату, якою нині добувають торф волиняни.«Я представляю мальовничу Волинь. А саме – село Журавичі. У нас немає газу, і ось цей інструмент, який ви бачите, це люди, які ще мають трошки сили, вони добувають ось таким методом, такою лопатою, кусковий торф. Але надворі ми маємо 21 століття, нам потрібен потужний трактор не менше 150 кінських сил», – розповіла Алла Гонтар.Також додала, що село розташоване далеко від районного центру – 30 км, від обласного – 50 км. І взимку там не можуть вчасно прибрати дороги та навіть довезти породіллю до пологового будинку. А маючи трактор високої потужності, волиняни змогли б очищати як дороги, так і узбіччя.Член журі, керуючий партнер компанії Odgers Berndtson Ukraineзауважив, що проект має розширюватися не лише на одне село, а мати всеукраїнський масштаб.Однак волинянка переконана, що якби хтось додумався і надав би по трактору кожному селу, то не було б стільки нужденних, усі були б забезпечені торфом, повністю очищували б довкілля вивозили сміття, прибирали б дороги, тротуари та облаштували територій.У студії за проект волинянки «за» проголосували 78 % , а «проти» 22 %.Чи вдасться реалізувати проект, стане відомо в наступних програмах проекту «Нові лідери».

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