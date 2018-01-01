У Луцьку відкрили виставку картин Миколи Журавля. ФОТО

виставку малярства київського художника Миколи Журавля, учасника та автора численних виставок, виставкових проектів та перформансів.



Відкриття відбулося 5 жовтня, - пише Єлизавета Нахамець на шпальтах інтернет-видання



Тепер і на Волині поціновувачі українського мистецтва можуть осягнути серпанок творінь митця та відчути теплі обійми його шедеврів. На відкритті були присутні друзі художника, критики та шанувальники «журавлівського золота».



«Я не проводив досліджень щодо сприймання сучасного мистецтва лучанами, я в Луцьку тільки вдруге. Безумовно,є певна кількість людей, котра не може осягнути усю його сутність. Найголовніше – особи, котрі працюють у сфері сучасного мистецтва, зокрема в музиці, театрі, кіно, живописі. Вони є своєрідним двигуном, адже беруть участь у формуванні суспільної думки», – зазначає Микола Журавель.



«Треба працювати, щоб здійснити свої мрії. Варто знаходити однодумців, шукати цікавих людей, спілкуватись із тими, хто уже займається малярською діяльністю. Не втрачайте надію, дух, енергію!» – такі рекомендації художникам-початківцям дає київський митець.



«Сучасне мистецтво тим і цікаве, що воно мало кому зрозуміле. Як казав власник нашого музею: «Якщо мистецтво подобається абсолютно всім, то це дуже погане мистецтво». Такі заходи – це саме те, що потрібно нашому місту, щоб окультуритись та розширити світогляд», – зазначив менеджер відділу виставкої діяльності Максим.



Виставка картин Миколи Журавля експонуватиметься до 5 листопада.





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