Волиняни «демілітаризуються»: куди подінуть здану зброю





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Упродовж жовтня нововолинці можуть добровільно здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони. Станом на 5 жовтня до міського відділку принесли 4 одиниці зброї.



Керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк розповів, що мешканці Нововолинська добровільно віддали 2 мисливські гладкоствольні рушниці, 2 газових пістолета та 16 патронів.



Якщо власник незареєстрованої зброї звернеться до поліції, то він звільняється від відповідальності. Також має можливість законно зареєструвати зброю, якщо вона не фігурувала в кримінальних справах.



Отриману зброю утилізовують в доменній печі на заводі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську місцеві мешканці добровільно здали до поліції чотири одиниці незареєстрованої зброї.Про це пише Буг Упродовж жовтня нововолинці можуть добровільно здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони. Станом на 5 жовтня до міського відділку принесли 4 одиниці зброї.Керівник Нововолинського відділу поліціїрозповів, що мешканці Нововолинська добровільно віддали 2 мисливські гладкоствольні рушниці, 2 газових пістолета та 16 патронів.Якщо власник незареєстрованої зброї звернеться до поліції, то він звільняється від відповідальності. Також має можливість законно зареєструвати зброю, якщо вона не фігурувала в кримінальних справах.Отриману зброю утилізовують в доменній печі на заводі.

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