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Працівник Генпрокуратури «погорів» на хабарі у 15 тисяч доларів

Працівник Генпрокуратури «погорів» на хабарі у 15 тисяч доларів
Працівники НАБУ затримали прокурора Генпрокуратури за підозрою в отриманні 15 тисяч доларів хабара.

Про це повідомляє Громадське.

Посадовець ГПУ вимагав 20 тисяч доларів за укладення угоди про визнання винуватості з двома особами, підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Гроші прокурор вимагав за призначення покарання та звільнення від його відбування з випробувальним терміном.

У разі відмови від сплати хабара, прокурор погрожував підозрюваним позбавленням волі на строк 11-12 років.

Гроші мали бути сплачені двома частинами: перша — 15 тисяч доларів — як завдаток, решта — перед скеруванням до суду угод про визнання винуватості.

Посадовця ГПУ викрито саме у момент отримання хабара у розмірі 15 тисяч доларів.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган підтвердила затримання прокурора ГПУ детективами НАБУ.

Працівник Генпрокуратури «погорів» на хабарі у 15 тисяч доларів


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Теги: хабар
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