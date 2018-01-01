Працівник Генпрокуратури «погорів» на хабарі у 15 тисяч доларів





Про це повідомляє



Посадовець ГПУ вимагав 20 тисяч доларів за укладення угоди про визнання винуватості з двома особами, підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.



Гроші прокурор вимагав за призначення покарання та звільнення від його відбування з випробувальним терміном.



У разі відмови від сплати хабара, прокурор погрожував підозрюваним позбавленням волі на строк 11-12 років.



Гроші мали бути сплачені двома частинами: перша — 15 тисяч доларів — як завдаток, решта — перед скеруванням до суду угод про визнання винуватості.



Посадовця ГПУ викрито саме у момент отримання хабара у розмірі 15 тисяч доларів.



Речниця генпрокурора Лариса Сарган підтвердила затримання прокурора ГПУ детективами НАБУ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники НАБУ затримали прокурора Генпрокуратури за підозрою в отриманні 15 тисяч доларів хабара.Про це повідомляє Громадське Посадовець ГПУ вимагав 20 тисяч доларів за укладення угоди про визнання винуватості з двома особами, підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.Гроші прокурор вимагав за призначення покарання та звільнення від його відбування з випробувальним терміном.У разі відмови від сплати хабара, прокурор погрожував підозрюваним позбавленням волі на строк 11-12 років.Гроші мали бути сплачені двома частинами: перша — 15 тисяч доларів — як завдаток, решта — перед скеруванням до суду угод про визнання винуватості.Посадовця ГПУ викрито саме у момент отримання хабара у розмірі 15 тисяч доларів.Речниця генпрокурорапідтвердила затримання прокурора ГПУ детективами НАБУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію