Працівник Генпрокуратури «погорів» на хабарі у 15 тисяч доларів
Сьогодні, 03:45
Працівники НАБУ затримали прокурора Генпрокуратури за підозрою в отриманні 15 тисяч доларів хабара.
Про це повідомляє Громадське.
Посадовець ГПУ вимагав 20 тисяч доларів за укладення угоди про визнання винуватості з двома особами, підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Гроші прокурор вимагав за призначення покарання та звільнення від його відбування з випробувальним терміном.
У разі відмови від сплати хабара, прокурор погрожував підозрюваним позбавленням волі на строк 11-12 років.
Гроші мали бути сплачені двома частинами: перша — 15 тисяч доларів — як завдаток, решта — перед скеруванням до суду угод про визнання винуватості.
Посадовця ГПУ викрито саме у момент отримання хабара у розмірі 15 тисяч доларів.
Речниця генпрокурора Лариса Сарган підтвердила затримання прокурора ГПУ детективами НАБУ.
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Про це повідомляє Громадське.
Посадовець ГПУ вимагав 20 тисяч доларів за укладення угоди про визнання винуватості з двома особами, підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Гроші прокурор вимагав за призначення покарання та звільнення від його відбування з випробувальним терміном.
У разі відмови від сплати хабара, прокурор погрожував підозрюваним позбавленням волі на строк 11-12 років.
Гроші мали бути сплачені двома частинами: перша — 15 тисяч доларів — як завдаток, решта — перед скеруванням до суду угод про визнання винуватості.
Посадовця ГПУ викрито саме у момент отримання хабара у розмірі 15 тисяч доларів.
Речниця генпрокурора Лариса Сарган підтвердила затримання прокурора ГПУ детективами НАБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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