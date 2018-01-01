вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин поділився неймовірними світлинами морозного осіннього ранку

Волинянин поділився неймовірними світлинами морозного осіннього ранку
Волинянин Микола Вареник поділився світлинами осіннього ранку.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Осінній ранок: іній, роса і чикотні", - зазначив волинянин.

Натомість користувачі соцмережі коментують, що світлини - неймовірні і вражають своєю красою.
Волинянин поділився неймовірними світлинами морозного осіннього ранку
Волинянин поділився неймовірними світлинами морозного осіннього ранку
Волинянин поділився неймовірними світлинами морозного осіннього ранку
Волинянин поділився неймовірними світлинами морозного осіннього ранку
Волинянин поділився неймовірними світлинами морозного осіннього ранку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: осінь, ранок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин поділився неймовірними світлинами морозного осіннього ранку
Сьогодні, 11:11
Відомий волинський гуморист зворушливо привітав дружину з річницею весілля. ФОТО
Сьогодні, 10:26
Старосту волинських сіл впіймали на хабарі, – ЗМІ
Сьогодні, 09:42
Зачаття Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
Волинянка прийшла на телешоу за трактором. ВІДЕО
Сьогодні, 08:09
Схожі новини
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
03 жовтень, 07:30
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
24 вересень, 13:00
У селі на Волині розквітнув бузок У селі на Волині розквітнув бузок
24 вересень, 01:09
День осіннього рівнодення: що треба та що не можна робити у цей день День осіннього рівнодення: що треба та що не можна робити у цей день
22 вересень, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин поділився неймовірними світлинами морозного осіннього ранку
Сьогодні, 11:11
 0
Відомий волинський гуморист зворушливо привітав дружину з річницею весілля. ФОТО
Сьогодні, 10:26
 0
Старосту волинських сіл впіймали на хабарі, – ЗМІ
Сьогодні, 09:42
 0
Зачаття Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
 0
Волинянка прийшла на телешоу за трактором. ВІДЕО
Сьогодні, 08:09
 0
Медіа
відео
1/8