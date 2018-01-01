Волинянин поділився неймовірними світлинами морозного осіннього ранку
Сьогодні, 11:11
Волинянин Микола Вареник поділився світлинами осіннього ранку.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Осінній ранок: іній, роса і чикотні", - зазначив волинянин.
Натомість користувачі соцмережі коментують, що світлини - неймовірні і вражають своєю красою.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Осінній ранок: іній, роса і чикотні", - зазначив волинянин.
Натомість користувачі соцмережі коментують, що світлини - неймовірні і вражають своєю красою.
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