У Лісівничому молодіжному центрі підбили підсумки річної діяльності. ФОТО





З нагоди першої річниці створення та діяльності центру, у п’ятницю, 5 жовтня, відбулося виїзне засідання наукової ради при Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.



Участь в засіданні взяли також студенти СНУ імені Лесі Українки та начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко.



Члени ради обговорили важливі питання лісової галузі, зокрема всихання та відновлення лісів, збереження червонокнижних рослин, а також поговорили про те, у яких напрямках молодіжний центр повинен працювати ще інтенсивніше.







За словами старшого наукового співробітника ДП «Поліський філіал УкрНДІЛГА» Василя Бородавки, саме всихання лісу зараз є чи не найболючішим питанням не тільки Волині та України, а всього світу.



Задля того, аби дослідити це небезпечне явище, у п’яти волинських лісгоспах протягом року моніторили склад шкідників та хвороб, які викликають масове всихання.



На основі досліджень, науковці створять звіти з рекомендаціями щодо того, як мінімізувати втрати лісового господарства та відновлювати втрачені лісові ресурси.



«Ми спостерігали за циклами життєдіяльності шкідників і з цього отримували необхідну нам практичну інформацію для підвищення ефективності боротьби з ними. П’ять волинських лісгоспів було залучено до цього, тому маємо повну і достовірну базу даних. На жаль, побажання, що процес всихання зупиниться – не збулися. Наші прогнози на цей рік серйозніші, аніж ми очікували. Треба підкреслити, що на Волині не найбільші масштаби всихання, ми десь на рік-два йдемо позаду Житомирщини, Київщини. Тому загальний алгоритм того, що буде далі нам зрозумілий», – зазначив Василь Бородавка.







Загалом Лісівничий молодіжний центр активно співпрацює з науковцями волинських вишів, педагогами та студентами. Тут організовують практичні заняття із досліджень флори та фауни Воротнівського заказника, аби дослідники мали змогу писати наукові роботи, створювати різноманітні проекти.



Зокрема, нещодавні дослідження показали, що у заказнику не лише збереглися усі раніше зафіксовані червонокнижні рослини, а й з’явилася нова – любка довголиста.



Окрім наукової діяльності, молодіжний центр активно організовував різноманітні заходи екологічного спрямування, аби популяризувати професію лісівника.







Координатор центру Валентина Юхимчук розповіла, що перший рік його діяльності був досить насиченим та результативним.

Зокрема, для дітей тут організували імпровізовані навчальні студії, такі як школа лісового лікаря, лісового дизайнера, школа мисливця, юного садівника та бджоляра, шкільна майстерня. Активно проводиться навчально-виховна робота у вигляді екскурсій, фестивалів та інших цікавих заходів для молодших школярів.



«Один з основних напрямків нашої діяльності це – профорієнтаційна робота. Підготовка покоління до професії лісівника та виховання любові до природи. Основна роль у нас відводиться учнівським лісництвам. В нашій області їх близько 50 і практично всі у нас побували, працювали з нами». – зазначила Валентина Юхимчук.



Також центр активно співпрацює з громадськими та благодійними організаціями та займається волонтерською роботою. Одним з найвдаліших проектів, за словами координатора, було створення



У центрі переконані, що наступний рік буде для центру ще продуктивнішим, адже до співпраці планують залучити ще більше молоді.







Як зазначив начальник ВОУЛМГ Олександр Кватирко, центр продовжуватиме наукову діяльність, а також завжди радо зустрічатиме волинян, які хочуть насолодитися природою та подихати чистим повітрям.



«Звичайно, досконалості немає меж, плануємо значно більше розвиватися, але в загальному роботою ми задоволені. За рік часу центр відвідало більше 3 тисяч дітей, молоді. Ми не говоримо за рекреаційні цілі: скільки тут відпочивальників, скільки людей, які приходять у вихідні дні просто насолодитися природою, красою Воротнівського заказника. Плануємо не зупинятися, більше брати участі в європейських проектах з науковою радою, залучити ще більше студентства.



Якщо у нас сьогодні з дітками нема відбою тут, то хотілося б, щоб тут було ще більше практичних занять для студентів», – зазначив Олександр Кватирко.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лісівничий молодіжний центр, відкритий рік тому у ботанічному заказнику «Воротнів», прозвітував про діяльність та поділився планами на майбутнє.З нагоди першої річниці створення та діяльності центру, у п’ятницю, 5 жовтня, відбулося виїзне засідання наукової ради при Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.Участь в засіданні взяли також студенти СНУ імені Лесі Українки та начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарстваЧлени ради обговорили важливі питання лісової галузі, зокрема всихання та відновлення лісів, збереження червонокнижних рослин, а також поговорили про те, у яких напрямках молодіжний центр повинен працювати ще інтенсивніше.За словами старшого наукового співробітника ДП «Поліський філіал УкрНДІЛГА», саме всихання лісу зараз є чи не найболючішим питанням не тільки Волині та України, а всього світу.Задля того, аби дослідити це небезпечне явище, у п’яти волинських лісгоспах протягом року моніторили склад шкідників та хвороб, які викликають масове всихання.На основі досліджень, науковці створять звіти з рекомендаціями щодо того, як мінімізувати втрати лісового господарства та відновлювати втрачені лісові ресурси.«Ми спостерігали за циклами життєдіяльності шкідників і з цього отримували необхідну нам практичну інформацію для підвищення ефективності боротьби з ними. П’ять волинських лісгоспів було залучено до цього, тому маємо повну і достовірну базу даних. На жаль, побажання, що процес всихання зупиниться – не збулися. Наші прогнози на цей рік серйозніші, аніж ми очікували. Треба підкреслити, що на Волині не найбільші масштаби всихання, ми десь на рік-два йдемо позаду Житомирщини, Київщини. Тому загальний алгоритм того, що буде далі нам зрозумілий», – зазначив Василь Бородавка.Загалом Лісівничий молодіжний центр активно співпрацює з науковцями волинських вишів, педагогами та студентами. Тут організовують практичні заняття із досліджень флори та фауни Воротнівського заказника, аби дослідники мали змогу писати наукові роботи, створювати різноманітні проекти.Зокрема, нещодавні дослідження показали, що у заказнику не лише збереглися усі раніше зафіксовані червонокнижні рослини, а й з’явилася нова – любка довголиста.Окрім наукової діяльності, молодіжний центр активно організовував різноманітні заходи екологічного спрямування, аби популяризувати професію лісівника.Координатор центрурозповіла, що перший рік його діяльності був досить насиченим та результативним.Зокрема, для дітей тут організували імпровізовані навчальні студії, такі як школа лісового лікаря, лісового дизайнера, школа мисливця, юного садівника та бджоляра, шкільна майстерня. Активно проводиться навчально-виховна робота у вигляді екскурсій, фестивалів та інших цікавих заходів для молодших школярів.«Один з основних напрямків нашої діяльності це – профорієнтаційна робота. Підготовка покоління до професії лісівника та виховання любові до природи. Основна роль у нас відводиться учнівським лісництвам. В нашій області їх близько 50 і практично всі у нас побували, працювали з нами». – зазначила Валентина Юхимчук.Також центр активно співпрацює з громадськими та благодійними організаціями та займається волонтерською роботою. Одним з найвдаліших проектів, за словами координатора, було створення резиденції Санта-Клауса.У центрі переконані, що наступний рік буде для центру ще продуктивнішим, адже до співпраці планують залучити ще більше молоді.Як зазначив начальник ВОУЛМГ Олександр Кватирко, центр продовжуватиме наукову діяльність, а також завжди радо зустрічатиме волинян, які хочуть насолодитися природою та подихати чистим повітрям.«Звичайно, досконалості немає меж, плануємо значно більше розвиватися, але в загальному роботою ми задоволені. За рік часу центр відвідало більше 3 тисяч дітей, молоді. Ми не говоримо за рекреаційні цілі: скільки тут відпочивальників, скільки людей, які приходять у вихідні дні просто насолодитися природою, красою Воротнівського заказника. Плануємо не зупинятися, більше брати участі в європейських проектах з науковою радою, залучити ще більше студентства.Якщо у нас сьогодні з дітками нема відбою тут, то хотілося б, щоб тут було ще більше практичних занять для студентів», – зазначив Олександр Кватирко.

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