Погода у Луцьку на неділю, 7 жовтня
Сьогодні, 20:00
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Температура повітря вдень коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла, увечері впаде до 14 градусів.
Вітер - південний 1,8-3,8 метрів за секунду.
Щоб дізнатись про майбутню зиму, спостерігали за дубом: якщо на ньому багато жолудів – до теплої зими і "хлібного" літа.
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Температура повітря вдень коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла, увечері впаде до 14 градусів.
Вітер - південний 1,8-3,8 метрів за секунду.
Щоб дізнатись про майбутню зиму, спостерігали за дубом: якщо на ньому багато жолудів – до теплої зими і "хлібного" літа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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