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Погода у Луцьку на неділю, 7 жовтня

Погода у Луцьку на неділю, 7 жовтня
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла, увечері впаде до 14 градусів.

Вітер - південний 1,8-3,8 метрів за секунду.

Щоб дізнатись про майбутню зиму, спостерігали за дубом: якщо на ньому багато жолудів – до теплої зими і "хлібного" літа.

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Теги: погода, прогноз, Луцьк
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