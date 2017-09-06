Погода у Луцьку на неділю, 7 жовтня





Температура повітря вдень коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла, увечері впаде до 14 градусів.



Вітер - південний 1,8-3,8 метрів за секунду.



Щоб дізнатись про майбутню зиму, спостерігали за дубом: якщо на ньому багато жолудів – до теплої зими і "хлібного" літа.

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