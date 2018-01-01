Чим багатий староста волинських сіл, якому приписують хабарництво
Сьогодні, 12:00
Олександр Цибуховський, який за інформацією ЗМІ попався на хабарі у 6 тисяч гривень, має лише трактор.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, посадовцем, якого 5 жовтня впіймали на хабарі, виявився сільський староста в Іваничівському районі.
Із власних джерел інтернет-виданню «БУГ» стало відомо, що посадовцем виявився староста по Заболотцівському округу (села Заболотці та Біличі), колишній шахтар Олександр Цибуховський.
Сільський староста вказав у декларації, що володіє лише трактором Dongfeng 2011 року випуску.
Житловий будинок на понад 88 "квадратів" та три земельні ділянки у Заболотцях і Біличах має його дружина Руслана.
Єдине джерело доходу, яке торік отримала родина, - пенсія Олександра у розмірі 57 тисяч гривень.
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Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, посадовцем, якого 5 жовтня впіймали на хабарі, виявився сільський староста в Іваничівському районі.
Із власних джерел інтернет-виданню «БУГ» стало відомо, що посадовцем виявився староста по Заболотцівському округу (села Заболотці та Біличі), колишній шахтар Олександр Цибуховський.
Сільський староста вказав у декларації, що володіє лише трактором Dongfeng 2011 року випуску.
Житловий будинок на понад 88 "квадратів" та три земельні ділянки у Заболотцях і Біличах має його дружина Руслана.
Єдине джерело доходу, яке торік отримала родина, - пенсія Олександра у розмірі 57 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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