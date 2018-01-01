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Чим багатий староста волинських сіл, якому приписують хабарництво

Чим багатий староста волинських сіл, якому приписують хабарництво
Олександр Цибуховський, який за інформацією ЗМІ попався на хабарі у 6 тисяч гривень, має лише трактор.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, посадовцем, якого 5 жовтня впіймали на хабарі, виявився сільський староста в Іваничівському районі.

Із власних джерел інтернет-виданню «БУГ» стало відомо, що посадовцем виявився староста по Заболотцівському округу (села Заболотці та Біличі), колишній шахтар Олександр Цибуховський.

Сільський староста вказав у декларації, що володіє лише трактором Dongfeng 2011 року випуску.

Житловий будинок на понад 88 "квадратів" та три земельні ділянки у Заболотцях і Біличах має його дружина Руслана.

Єдине джерело доходу, яке торік отримала родина, - пенсія Олександра у розмірі 57 тисяч гривень.

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Теги: хабар, посадовець
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