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«Вранці тут знайшовся котик, а міг бути хтось інший»: у Луцьку не обгородили глибоку яму

«Вранці тут знайшовся котик, а міг бути хтось інший»: у Луцьку не обгородили глибоку яму
У Луцьку на вулиці Рівненській біля будинків 1, 3 та 5 належним чином не обгородили величезну яму.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Людмила Сидорчук.

За її словами, яма приблизно 4 метри у глиб і стільки з завширшки, проте її обгородили лише тасьмою.

"З 19-ої до 20-30 я і бабуся старша пильнувались - добрий десяток дітлахів ганяли навколо цієї ями. А надворі вже було досить темно. І двір наш зовсім нічим не освітлюється. Розумію, що ніби нам більше всіх треба. Хай батьки пильнують своїх дітей. Ми пильнували своїх. Але за чужих не менше втерпало серце, коли дитя буквально летіло попри тасьму", - зауважила Людмила.

Жінка каже, що у службі оперативного реагування абсолютно ніяк не відреагували на проблему.

"Вранці у ямі знайшовся переляканий котик. А міг бути і хтось, хто вертався з нічної зміни, або ж котресь із бомжів, які тут буває прогулюються темними вечорами. Зараз телефоную знову. Вчора мені сказали подзвонити о пів на дев'яту. Телефоную о 10-ій. "Не маю Вам що сказати", - звучить у слухавці", - обурилась вона. І додала, що тварину з ями таки дістали.

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Теги: ями, Луцьк
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