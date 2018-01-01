Волинська письменниця похизувалась грибним «уловом». ФОТО

Ореста Осійчук показала результати "тихого полювання".



Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, Ореста Осійчук стала відомою завдяки своєму першому роману-фентезі про пригоди незвичайного хлопчика Айхо. Написання книги зайняло кілька років, але принесло авторці перемогу в найпрестижнішому літературному конкурсі України "Коронація слова".



За словами письменниці, усі грибні скарби назбирав її батько.



"Зате ми встигли напікнікуватись, нагулятись, надихатись, намилуватись", - зауважила Ореста Осійчук.



Однак письменниця разом із донькою також знаходила гриби.



"Гриби ми теж знаходили - мухомори", - пожартувала вона.



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