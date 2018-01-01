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Волинська письменниця похизувалась грибним «уловом». ФОТО

Волинська письменниця похизувалась грибним «уловом». ФОТО
Волинська письменниця Ореста Осійчук показала результати "тихого полювання".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Ореста Осійчук стала відомою завдяки своєму першому роману-фентезі про пригоди незвичайного хлопчика Айхо. Написання книги зайняло кілька років, але принесло авторці перемогу в найпрестижнішому літературному конкурсі України "Коронація слова".

За словами письменниці, усі грибні скарби назбирав її батько.

"Зате ми встигли напікнікуватись, нагулятись, надихатись, намилуватись", - зауважила Ореста Осійчук.

Однак письменниця разом із донькою також знаходила гриби.

"Гриби ми теж знаходили - мухомори", - пожартувала вона.
Волинська письменниця похизувалась грибним «уловом». ФОТО
Волинська письменниця похизувалась грибним «уловом». ФОТО
Волинська письменниця похизувалась грибним «уловом». ФОТО
Волинська письменниця похизувалась грибним «уловом». ФОТО
Волинська письменниця похизувалась грибним «уловом». ФОТО
Волинська письменниця похизувалась грибним «уловом». ФОТО

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Теги: гриби, тихе полювання
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