Волинська письменниця похизувалась грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 13:39
Волинська письменниця Ореста Осійчук показала результати "тихого полювання".
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Ореста Осійчук стала відомою завдяки своєму першому роману-фентезі про пригоди незвичайного хлопчика Айхо. Написання книги зайняло кілька років, але принесло авторці перемогу в найпрестижнішому літературному конкурсі України "Коронація слова".
За словами письменниці, усі грибні скарби назбирав її батько.
"Зате ми встигли напікнікуватись, нагулятись, надихатись, намилуватись", - зауважила Ореста Осійчук.
Однак письменниця разом із донькою також знаходила гриби.
"Гриби ми теж знаходили - мухомори", - пожартувала вона.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Ореста Осійчук стала відомою завдяки своєму першому роману-фентезі про пригоди незвичайного хлопчика Айхо. Написання книги зайняло кілька років, але принесло авторці перемогу в найпрестижнішому літературному конкурсі України "Коронація слова".
За словами письменниці, усі грибні скарби назбирав її батько.
"Зате ми встигли напікнікуватись, нагулятись, надихатись, намилуватись", - зауважила Ореста Осійчук.
Однак письменниця разом із донькою також знаходила гриби.
"Гриби ми теж знаходили - мухомори", - пожартувала вона.
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