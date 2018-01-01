Виграй путівку у LEGOLAND у «Промені»*

Розважальний центр «Промінь» разом з дитячим розважальним комплексом «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», та з туристичним агентством «Море турів» дарують путівку у LEGOLAND.Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно поповнити картку на 300 грн, на чекові вказати ПІБ та контакти і кинути у скриньку.Кількість чеків з однаковими даними може бути безліч. Результати розіграшу будуть оголошені 16 жовтня у ДРК «Смугастий носоріг».Офіційні правила за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1otrdQxLZhtmXc3Cc2rJIGuF5LSh5C-Lfw_IIsjdyh5U/editДетальніша інформація за номером: +380 (66) 755 07 57.Розважальний центр «Промінь» проводить опитування для знайомства з відвідувачами, орієнтацію на їхні інтереси та покращення своєї роботи.Заповнити анкету можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1-0vyj8BMDidzsMk3b5O6wBJ7hijTU8C5Ictk31dWA3c/edit