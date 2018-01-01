Як святкуватиме Halloween РЦ «Промінь»*
Сьогодні, 18:00
Дитячі активності, конкурси, вечірки, парад костюмів, фейс-арт для всієї родини - усе це у "Промені" на святкуванні Хелловіну.
28 жовтня
У холі комплексу на відвідувачів чекатиме фотозона, розважальна програма з тематичними активностями для усіх охочих.
Цього ж дня у Grand Central, що на 4-му поверсі, о 17:00 розпочнеться ДИТЯЧА ВЕЧІРКА від Spivanochka Show.
А з 21:00 відбудеться стилізована вечірка «Великий Гетсбі». Підтримка дрес-коду в дусі стилістики вітається!
31 жовтня
У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» відбудеться розважальна програма для дітей з конкурсами, подарунками, тематичними костюмами та вечіркою.
У кінотеатрі Multiplex 25 жовтня вийде тематичний фільм «Хелловін»!
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28 жовтня
У холі комплексу на відвідувачів чекатиме фотозона, розважальна програма з тематичними активностями для усіх охочих.
Цього ж дня у Grand Central, що на 4-му поверсі, о 17:00 розпочнеться ДИТЯЧА ВЕЧІРКА від Spivanochka Show.
А з 21:00 відбудеться стилізована вечірка «Великий Гетсбі». Підтримка дрес-коду в дусі стилістики вітається!
31 жовтня
У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» відбудеться розважальна програма для дітей з конкурсами, подарунками, тематичними костюмами та вечіркою.
У кінотеатрі Multiplex 25 жовтня вийде тематичний фільм «Хелловін»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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