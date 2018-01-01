Як святкуватиме Halloween РЦ «Промінь»*





28 жовтня



У холі комплексу на відвідувачів чекатиме фотозона, розважальна програма з тематичними активностями для усіх охочих.



Цього ж дня у Grand Central, що на 4-му поверсі, о 17:00 розпочнеться ДИТЯЧА ВЕЧІРКА від Spivanochka Show.



А з 21:00 відбудеться стилізована вечірка «Великий Гетсбі». Підтримка дрес-коду в дусі стилістики вітається!



31 жовтня



У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» відбудеться розважальна програма для дітей з конкурсами, подарунками, тематичними костюмами та вечіркою.



У кінотеатрі Multiplex 25 жовтня вийде тематичний фільм «Хелловін»!



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