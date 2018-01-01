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Як святкуватиме Halloween РЦ «Промінь»*

Як святкуватиме Halloween РЦ «Промінь»*
Дитячі активності, конкурси, вечірки, парад костюмів, фейс-арт для всієї родини - усе це у "Промені" на святкуванні Хелловіну.

28 жовтня

У холі комплексу на відвідувачів чекатиме фотозона, розважальна програма з тематичними активностями для усіх охочих.

Цього ж дня у Grand Central, що на 4-му поверсі, о 17:00 розпочнеться ДИТЯЧА ВЕЧІРКА від Spivanochka Show.

А з 21:00 відбудеться стилізована вечірка «Великий Гетсбі». Підтримка дрес-коду в дусі стилістики вітається!

31 жовтня

У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» відбудеться розважальна програма для дітей з конкурсами, подарунками, тематичними костюмами та вечіркою.

У кінотеатрі Multiplex 25 жовтня вийде тематичний фільм «Хелловін»!

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Теги: Промінь
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