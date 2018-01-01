Рожище 1930-х років на фото з американської бібліотеки

Сьогодні хочемо познайомити читачівіз невідомими світлинами волинського містечка Рожище та його мешканців часів міжвоєнного періоду.Представлені фото знаходяться в колекції Нью-Йоркської бібліотеки, що в США.Перша писемна згадка датується 1377 роком, коли литовський князь Любарт Гедимінович подарував його соборній церкві Іоана Богослова, що містилася в Луцькому замку.З історії населеного пункту відомо, що в кінці XIX століття Рожище було містечком Луцького повіту Волинської губернії. Тоді в містечку було 192 будинки, 860 жителів, церква, каплиця, молитовний будинок євангелістів, синагога, 27 сукновалень, 2 цегляних заводи, пивоварня, 17 крамниць, на рік проводилось 2 ярмарки.На околиці міста було побудовано кілька суконних фабрик з переробки вовни. З того часу район, де вони знаходились отримав назву Вовнянка, цей топонім зберігся до наших часів.В Першій світовій війні, майже на два роки Рожище стало прифронтовим містом. Лінія фронту з літа 1916 і до початку 1918 року проходила по р. Стохід. За час війни Рожище деякий час перебувало і під австрійською окупацією, тоді було спалено більшість суконних фабрик, знищено ряд житлових будівель.В міжвоєнний період збільшився відсоток польського населення.У роки польської окупації Рожище значно відбудоване, тепер з майже 400 приватних житлових будинків помітну кількість становлять муровані. Активно зводяться муровані громадські приміщення, поміж яких: школа, готель, римо-католицький костел. З 1921 по 1938 р. в Рожищі існувала католицька парафія, до якої належала значна частина навколишніх сіл.Джерело фото: https://digitalcollections.nypl.org