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У волинському селі діти вчаться в колишній катівні «кегебістів»

У волинському селі діти вчаться в колишній катівні «кегебістів»
У будівлі села Луків на Турійщині, яка раніше слугувала катівнею, тепер вчаться діти.

Про це пише журналістка Олена Лівіцька у спільноті "Занесло в село".

"По Другій світовій цей двоповерховий маєток був прихистком місцевого відділку КГБ. У селищі досі говорять про те, що у підвалі цього будинку закатували не одну людину, а у дворі закопували трупи", - зауважує журналістка.

Наймоторошнішою історією з минулого Лукова є історія про те, як у 1951-му 14 десятикласників опинилися в цих стінах "за измену Родине". Діти писали вірші, затіяли гурток патріотичний, пошили синьо-жовтий стяг і повісили у Лукові над райкомом. А Луків тоді був райцентром. А потім ці діти опинилися в таборах. Хтось і не повернувся, переповідає Лівіцька.

"Звідси, з моторошної будівлі луківського відділку КГБ їх вивозили вантажівкою. Везли в тюрму. Долівка вантажівки була встелена ялиновим гіллям. Знаєте нащо? Щоб кров'ю не вимазати, коли раптом доведеться всіх... просто тут...Саме тому в Лукові є сумна традиція: коли земляки щороку вшановують пам'ять закатованих режимом односельців, йдуть до могили 10-класника Віталія Мелещука, який був лідером молодіжної організації в Лукові, з великою гірляндою з ялинового гілля. Символічного ялинового гілля", - йдеться у дописі.

Нині ж у стінах будівлі розташована школа.
У волинському селі діти вчаться в колишній катівні «кегебістів»
У волинському селі діти вчаться в колишній катівні «кегебістів»
У волинському селі діти вчаться в колишній катівні «кегебістів»
У волинському селі діти вчаться в колишній катівні «кегебістів»
У волинському селі діти вчаться в колишній катівні «кегебістів»

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Теги: школа, катівня, Луків
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