Розповіли, чи подорожчає у Луцьку опалення
Сьогодні, 16:40
Директорка ДКП "Луцьктепло" Валентина Малютіна повідомила, від чого найбільше залежить вартість опалення та чи подорожчає у місті теплопостачання.
Про це вона розповіла у п'ятницю, 5 жовтня, в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд Live", пише Конкурент.
Валентина Малютіна зауважила, що 70% тарифу на опалення у Луцьку становить вартість газу. При зростанні ціни на газ "Луцьктепло" буде змушене піднімати тарифи на опалення приблизно на 23-25%.
"Для нас це буде не потреба, а життєва необхідність", – резюмувала Малютіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вона розповіла у п'ятницю, 5 жовтня, в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд Live", пише Конкурент.
Валентина Малютіна зауважила, що 70% тарифу на опалення у Луцьку становить вартість газу. При зростанні ціни на газ "Луцьктепло" буде змушене піднімати тарифи на опалення приблизно на 23-25%.
"Для нас це буде не потреба, а життєва необхідність", – резюмувала Малютіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки
Сьогодні, 17:23
Скільки заробляє мер Ковеля та його заступники. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 17:00
Розповіли, чи подорожчає у Луцьку опалення
Сьогодні, 16:40