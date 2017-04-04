Розповіли, чи подорожчає у Луцьку опалення

Валентина Малютіна повідомила, від чого найбільше залежить вартість опалення та чи подорожчає у місті теплопостачання.



Про це вона розповіла у п'ятницю, 5 жовтня, в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд Live", пише



Валентина Малютіна зауважила, що 70% тарифу на опалення у Луцьку становить вартість газу. При зростанні ціни на газ "Луцьктепло" буде змушене піднімати тарифи на опалення приблизно на 23-25%.



"Для нас це буде не потреба, а життєва необхідність", – резюмувала Малютіна.

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