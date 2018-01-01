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Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки

Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки
Волинський фотограф Максим Рудік поділився світлинами з дещо незвичного "тихого полювання".

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

"Тихе полювання на мухоморів і трішки червоноголовців", - написав Максим Рудік.

Світлини хлопець зробив у Ківерцівському районі Волині у п'ятницю, 5 жовтня.
Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки
Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки
Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки
Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки
Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки
Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки
Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки


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Теги: тихе полювання, гриби
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