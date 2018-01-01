Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки
Сьогодні, 17:23
Волинський фотограф Максим Рудік поділився світлинами з дещо незвичного "тихого полювання".
Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
"Тихе полювання на мухоморів і трішки червоноголовців", - написав Максим Рудік.
Світлини хлопець зробив у Ківерцівському районі Волині у п'ятницю, 5 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
"Тихе полювання на мухоморів і трішки червоноголовців", - написав Максим Рудік.
Світлини хлопець зробив у Ківерцівському районі Волині у п'ятницю, 5 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки
Сьогодні, 17:23
Скільки заробляє мер Ковеля та його заступники. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 17:00
Розповіли, чи подорожчає у Луцьку опалення
Сьогодні, 16:40