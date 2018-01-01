Волинський фотограф показав «впольовані» грибочки





Про це йдеться на його сторінці у Facebook.



"Тихе полювання на мухоморів і трішки червоноголовців", - написав Максим Рудік.



Світлини хлопець зробив у Ківерцівському районі Волині у п'ятницю, 5 жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський фотограф Максим Рудік поділився світлинами з дещо незвичного "тихого полювання".Про це йдеться на його сторінці у Facebook."Тихе полювання на мухоморів і трішки червоноголовців", - написав Максим Рудік.Світлини хлопець зробив у Ківерцівському районі Волині у п'ятницю, 5 жовтня.

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