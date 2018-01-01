За луцьким РАЦСом хочуть облаштувати «Ведмежу галявину»

За РАЦСом у Луцьку планують облаштувати оригінальний майданчик для дітей та молоді.Про це у Facebook повідомив автор ідеїЗа словами Андрія Сірука, наразі завершили роботу над плануванням і подали проект на бюджет участі. Планують, що це буде спортивно-розважальний простір для молоді «Ведмежа галявина».На майданчику хочуть встановити пісочниці, велику павутину, гойдалки, кухню, бізі-борд, дерев'яну павутину, спортивний куточок, лавочки, смугу перешкод тощо.Якщо ж проект обере комісія, а згодом на громадському голосування підтримають лучани, його реалізують у 2019 році.