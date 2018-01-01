За луцьким РАЦСом хочуть облаштувати «Ведмежу галявину»
Сьогодні, 15:15
За РАЦСом у Луцьку планують облаштувати оригінальний майданчик для дітей та молоді.
Про це у Facebook повідомив автор ідеї Андрій Сірук.
За словами Андрія Сірука, наразі завершили роботу над плануванням і подали проект на бюджет участі. Планують, що це буде спортивно-розважальний простір для молоді «Ведмежа галявина».
На майданчику хочуть встановити пісочниці, велику павутину, гойдалки, кухню, бізі-борд, дерев'яну павутину, спортивний куточок, лавочки, смугу перешкод тощо.
Якщо ж проект обере комісія, а згодом на громадському голосування підтримають лучани, його реалізують у 2019 році.
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Про це у Facebook повідомив автор ідеї Андрій Сірук.
За словами Андрія Сірука, наразі завершили роботу над плануванням і подали проект на бюджет участі. Планують, що це буде спортивно-розважальний простір для молоді «Ведмежа галявина».
На майданчику хочуть встановити пісочниці, велику павутину, гойдалки, кухню, бізі-борд, дерев'яну павутину, спортивний куточок, лавочки, смугу перешкод тощо.
Якщо ж проект обере комісія, а згодом на громадському голосування підтримають лучани, його реалізують у 2019 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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