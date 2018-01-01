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Заступник голови Волинської облради назбирав декілька кошиків грибочків. ФОТО

Заступник голови Волинської облради назбирав декілька кошиків грибочків. ФОТО
Заступник голови Волинської облради Олександр Пирожик похизувався результатами "тихого полювання".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Прекрасний ліс Волинського Полісся! Мої осінні грибочки мене таки дочекались...", - зауважив Олександр Пирожик.

Волинянин назбирав декілька кошиків, із яких видніються красноголовці та білі гриби.
Заступник голови Волинської облради назбирав декілька кошиків грибочків. ФОТО
Заступник голови Волинської облради назбирав декілька кошиків грибочків. ФОТО
Заступник голови Волинської облради назбирав декілька кошиків грибочків. ФОТО
Заступник голови Волинської облради назбирав декілька кошиків грибочків. ФОТО
Заступник голови Волинської облради назбирав декілька кошиків грибочків. ФОТО
Заступник голови Волинської облради назбирав декілька кошиків грибочків. ФОТО
Заступник голови Волинської облради назбирав декілька кошиків грибочків. ФОТО
Заступник голови Волинської облради назбирав декілька кошиків грибочків. ФОТО

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Теги: гриби, тихе полювання
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