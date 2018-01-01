Заступник голови Волинської облради назбирав декілька кошиків грибочків. ФОТО
Сьогодні, 16:00
Заступник голови Волинської облради Олександр Пирожик похизувався результатами "тихого полювання".
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прекрасний ліс Волинського Полісся! Мої осінні грибочки мене таки дочекались...", - зауважив Олександр Пирожик.
Волинянин назбирав декілька кошиків, із яких видніються красноголовці та білі гриби.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прекрасний ліс Волинського Полісся! Мої осінні грибочки мене таки дочекались...", - зауважив Олександр Пирожик.
Волинянин назбирав декілька кошиків, із яких видніються красноголовці та білі гриби.
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