Заступник голови Волинської облради назбирав декілька кошиків грибочків. ФОТО

Олександр Пирожик похизувався результатами "тихого полювання".



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"Прекрасний ліс Волинського Полісся! Мої осінні грибочки мене таки дочекались...", - зауважив Олександр Пирожик.



Волинянин назбирав декілька кошиків, із яких видніються красноголовці та білі гриби.



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