Коханню кожен вік підвладний: у Луцьку побралася незвична пара. ФОТО

У Луцьку побралися, які зустрілися у зрілому віці.Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області у Facebook.Жінці - 88 років, а чоловіку - 84. Вони прожили разом 26 років."Вони зустріли своє кохання уже у зрілому віці, але від цього почуття не стають гіршими. Проходить божевілля, але любов...Вона просто трохи інша... Євгенія Феофілівна і Петро Йосипович прожили разом 26 років та все не вистачало часу, як це часто трапляється, прийти до РАЦСу", - йдеться у повідомленні.Одружилися лучани у суботу, 6 жовтня. Загалом сьогодні взяли шлюб 24 пари наречених.