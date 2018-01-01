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Коханню кожен вік підвладний: у Луцьку побралася незвична пара. ФОТО

Коханню кожен вік підвладний: у Луцьку побралася незвична пара. ФОТО
У Луцьку побралися Євгенія Феофілівна і Петро Йосипович, які зустрілися у зрілому віці.

Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області у Facebook.

Жінці - 88 років, а чоловіку - 84. Вони прожили разом 26 років.

"Вони зустріли своє кохання уже у зрілому віці, але від цього почуття не стають гіршими. Проходить божевілля, але любов...Вона просто трохи інша... Євгенія Феофілівна і Петро Йосипович прожили разом 26 років та все не вистачало часу, як це часто трапляється, прийти до РАЦСу", - йдеться у повідомленні.

Одружилися лучани у суботу, 6 жовтня. Загалом сьогодні взяли шлюб 24 пари наречених.
Коханню кожен вік підвладний: у Луцьку побралася незвична пара. ФОТО
Коханню кожен вік підвладний: у Луцьку побралася незвична пара. ФОТО
Коханню кожен вік підвладний: у Луцьку побралася незвична пара. ФОТО
Коханню кожен вік підвладний: у Луцьку побралася незвична пара. ФОТО



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Теги: весілля, Луцьк
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