Коханню кожен вік підвладний: у Луцьку побралася незвична пара. ФОТО
Сьогодні, 16:32
У Луцьку побралися Євгенія Феофілівна і Петро Йосипович, які зустрілися у зрілому віці.
Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області у Facebook.
Жінці - 88 років, а чоловіку - 84. Вони прожили разом 26 років.
"Вони зустріли своє кохання уже у зрілому віці, але від цього почуття не стають гіршими. Проходить божевілля, але любов...Вона просто трохи інша... Євгенія Феофілівна і Петро Йосипович прожили разом 26 років та все не вистачало часу, як це часто трапляється, прийти до РАЦСу", - йдеться у повідомленні.
Одружилися лучани у суботу, 6 жовтня. Загалом сьогодні взяли шлюб 24 пари наречених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області у Facebook.
Жінці - 88 років, а чоловіку - 84. Вони прожили разом 26 років.
"Вони зустріли своє кохання уже у зрілому віці, але від цього почуття не стають гіршими. Проходить божевілля, але любов...Вона просто трохи інша... Євгенія Феофілівна і Петро Йосипович прожили разом 26 років та все не вистачало часу, як це часто трапляється, прийти до РАЦСу", - йдеться у повідомленні.
Одружилися лучани у суботу, 6 жовтня. Загалом сьогодні взяли шлюб 24 пари наречених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Скільки заробляє мер Ковеля та його заступники. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 17:00
Розповіли, чи подорожчає у Луцьку опалення
Сьогодні, 16:40
Коханню кожен вік підвладний: у Луцьку побралася незвична пара. ФОТО
Сьогодні, 16:32
Волинське селище на невідомих фото 80-річної давнини
Сьогодні, 15:45