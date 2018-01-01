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Довгожительку з Волині зворушливо привітали школярі. ФОТО

Довгожительку з Волині зворушливо привітали школярі. ФОТО
У селі Ростань Шацького району учні привітали з днем народженням довгожительку Єву Наумич.

Про це пише Район.Шацьк.

Учні місцевої школи разом із педагогом-організатором Іванною Лукашук віддали свою шану і повагу та подарували букет квітів Єві Наумич, яка відзначила свій 90-й день народження.

Зворушливі слова учнів Івана Бруска, Данила Дружиновича, Катерини (Володимирівни) Дорош, Катерини (Романівни) Дорош, Вікторії Глушкової, Олени Карамач, Катерини Лукашук, Назара Оксентюка, Оксани Горун та Владислава Курана розчулили ювілярку та всю її родину.
Довгожительку з Волині зворушливо привітали школярі. ФОТО
Довгожительку з Волині зворушливо привітали школярі. ФОТО


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Теги: ювілей, день народження
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