Довгожительку з Волині зворушливо привітали школярі. ФОТО

Єву Наумич.



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Учні місцевої школи разом із педагогом-організатором Іванною Лукашук віддали свою шану і повагу та подарували букет квітів Єві Наумич, яка відзначила свій 90-й день народження.



Зворушливі слова учнів Івана Бруска, Данила Дружиновича, Катерини (Володимирівни) Дорош, Катерини (Романівни) Дорош, Вікторії Глушкової, Олени Карамач, Катерини Лукашук, Назара Оксентюка, Оксани Горун та Владислава Курана розчулили ювілярку та всю її родину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ростань Шацького району учні привітали з днем народженням довгожителькуПро це пише Район.Шацьк Учні місцевої школи разом із педагогом-організаторомвіддали свою шану і повагу та подарували букет квітів Єві Наумич, яка відзначила свій 90-й день народження.Зворушливі слова учнів Івана Бруска, Данила Дружиновича, Катерини (Володимирівни) Дорош, Катерини (Романівни) Дорош, Вікторії Глушкової, Олени Карамач, Катерини Лукашук, Назара Оксентюка, Оксани Горун та Владислава Курана розчулили ювілярку та всю її родину.

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