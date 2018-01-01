Зі стрільбами та кулішем: як на Волині відзначали День бійця тероборони. ФОТО

На Волині вперше відзначили День бійця територіальної оборони - з нагоди свята влаштували "вогневі" змагання на стрільбищі військової частини.Заходи відбулися 6 жовтня у Володимирі-Волинському.Розпочали дійство із "офіціозу" - вітальної частини. На полігоні зібралося чимало "військових" начальників - військові комісари із районів, які відповідальні за тероборону, а також представники райдержадміністрацій. Вітав учасників стрільб військовий комісар обласного військового комісаріатуЗа його словами, територіальна оборона Волині до 2014 року була скоріше "паперовою роботою". Однак того ж року у регіоні сформували перший тербат "Волинь", а у 2015 році вже нараховувалося 49 загонів територіальної оборони кількістю 260 чоловік, 18 рот охорони військових комісаріатів і 1 стрілецький батальйон.Голова Волинської ОДАтакож приєднався до вітань. Він був одним із ініціаторів святкування Дня територіальної оборони минулоріч на Київщині."Працюючи заступником губернатора Київської області, рік тому у цей день ми провели такий захід. І саме тоді вирішили, що територіальну оборону потрібно робити потужною і міцною. Нас переконували, що це неправильно, що це потрібно робити таємно, а не публічно. Але чому таємно?.. Чому наш ворог не повинен бачити, що народ готовий захищати свою країну? Тому з цим погодився командувач сухопутними військами Збройних Сил України і ми таки проводимо у першу суботу жовтня – День бійця територіальної оборони", - зауважив посадовець. Тож він додав, що мав за честь долучитися до відзначння цього свята.Після офіційної частини бійці перейшли до більш практичних занять - змагалися у вправності стрільби. Представники команд почергово вправлялись у стрільбі зі зброї, а саме автомата Калашникова модернізованого, кулемета Калашникова та пістолета Макарова. За результатами змагань І місце у вогневій підготовці посіла команда Ковельського району. Перехідним вимпелем «Кращому підрозділу територіальної оборони Волинської області» за підсумками 2018 навчального року нагородили роту охорони Луцького об’єднаного міського військового комісаріату. Маневицький районний військовий комісаріат завоював перехідний кубок «Кращому військовому комісаріату Волинської області з питань організації та підготовки підрозділів територіальної оборони» за підсумками 2018 року.Зрештою, учасники дійства частувалися кулішем та слухали виступи художніх колективів.Фотограф Катерина Приступа