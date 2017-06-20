Скандальна екс-очільниця луцької «Ласки» відкрила стерилізаційний центр

Дана Новарчук.



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Відкриття відбулося 5 жовтня. Розташований заклад на вулиці Європейській, 16 у селі Рованці, у ньому стерилізуватимуть котів та собак. Засновники центру орендують перший поверх приватної будівлі, у якій також знаходиться тату-салон і тренувальний центр «Бойові мистецтва».



Як пояснила співзасновниця центру Дана Новарчук, назва походить від імен засновників – Дани Новарчук (літера Д в назві) та Людмили Корнійчук (літера Л).



Ветеринари центру працюють не тільки на Волині, а й в інших областях, зокрема Київській та Івано-Франківській, поінформувала Дана Новарчук.



Безпритульних тварин стерилізуватимуть за кошти міських рад, з якими центр планує укласти відповідні договори. За домашніх тварин платитимуть власники. Їх можна буде приносити для стерилізації з 1 листопада. Тоді й будуть сформовані остаточні ціни на послуги.



Орієнтована вартість становитиме від 300 гривень при використанні українського наркозу та від 600 при знеболенні закордонними медикаментами. Для малозабезпечених категорій населення вартість стерилізації буде дешевшою – обіцяє Дана Новарчук.



Біля центру облаштували карантинний майданчик, на якому тварини перебуватимуть 5 днів. Опісля їх стерилізуватимуть та залишатимуть на кілька днів після процедури.



За можливості деяких бездомних тварин прилаштовуватимуть у родини.



Працюватиме центр спершу з 15:00 до 22:00, а з січня – цілодобово. Тоді центр планує запустити у роботу цілодобову швидку ветеринарну службу.



«Якщо стаються різні ситуації – собачку збили, вона впала в каналізаційний люк, яму, хтось її викинув чи поранив – ми будемо таких забирати до себе», – розповіла Дана Новарчук.



У центрі обіцяють спорудити також міні-притулок, де тварини перебуватимуть тимчасово, доки їм не знайдуть господарів.



«Цей заклад з двох частин складається. По-перше, ми діємо як громадська організація «Порятунок чотирилапих». Також ми в співоренду здаємо приміщення приватному лікарю Людмилі Корнійчук. Ми співпрацюємо, щоб стерилізувати і безпритульних, і домашніх тварин» – розповіла Дана Новарчук.



Центр обійшовся у близько 3 тисячі доларів – розповіла Дана Новарчук. Ще 2 тисячі доларів пішло на придбання земельної ділянки, де будуватимуть міні-притулок. Це власні кошти Дани Новарчук і Людмили Корнійчук - запевнила засновниця центру.



«Ми в основному вкладаємо свої гроші. Як такого заробітку в нас немає, ми просто намагаємося максимально знайти кошти, щоб допомогти тваринам. Принаймні, поки що у нас немає зарплат», - додала Дана Новарчук.



Вона сподівається, що їм допоможуть англійські колеги, з якими вона постійно консультується з різних питань щодо центру «Дейл».



Нагадаємо, нещодавно повідомляли, що перевірятимуть тварин, яких на "Ласці" стерилізували за часів керівництва Новарчук - адже на підприємстві стерилізовані особини продовжувалися паруватися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На околиці Луцька, у селі Рованці запрацював центр порятунку тварин "Дейл", співзасновницею якого стала скандальна екс-декторка КП "Ласка"Про це інформує Перший Відкриття відбулося 5 жовтня. Розташований заклад на вулиці Європейській, 16 у селі Рованці, у ньому стерилізуватимуть котів та собак. Засновники центру орендують перший поверх приватної будівлі, у якій також знаходиться тату-салон і тренувальний центр «Бойові мистецтва».Як пояснила співзасновниця центру Дана Новарчук, назва походить від імен засновників – Дани Новарчук (літера Д в назві) та(літера Л).Ветеринари центру працюють не тільки на Волині, а й в інших областях, зокрема Київській та Івано-Франківській, поінформувала Дана Новарчук.Безпритульних тварин стерилізуватимуть за кошти міських рад, з якими центр планує укласти відповідні договори. За домашніх тварин платитимуть власники. Їх можна буде приносити для стерилізації з 1 листопада. Тоді й будуть сформовані остаточні ціни на послуги.Орієнтована вартість становитиме від 300 гривень при використанні українського наркозу та від 600 при знеболенні закордонними медикаментами. Для малозабезпечених категорій населення вартість стерилізації буде дешевшою – обіцяє Дана Новарчук.Біля центру облаштували карантинний майданчик, на якому тварини перебуватимуть 5 днів. Опісля їх стерилізуватимуть та залишатимуть на кілька днів після процедури.За можливості деяких бездомних тварин прилаштовуватимуть у родини.Працюватиме центр спершу з 15:00 до 22:00, а з січня – цілодобово. Тоді центр планує запустити у роботу цілодобову швидку ветеринарну службу.«Якщо стаються різні ситуації – собачку збили, вона впала в каналізаційний люк, яму, хтось її викинув чи поранив – ми будемо таких забирати до себе», – розповіла Дана Новарчук.У центрі обіцяють спорудити також міні-притулок, де тварини перебуватимуть тимчасово, доки їм не знайдуть господарів.«Цей заклад з двох частин складається. По-перше, ми діємо як громадська організація «Порятунок чотирилапих». Також ми в співоренду здаємо приміщення приватному лікарю Людмилі Корнійчук. Ми співпрацюємо, щоб стерилізувати і безпритульних, і домашніх тварин» – розповіла Дана Новарчук.Центр обійшовся у близько 3 тисячі доларів – розповіла Дана Новарчук. Ще 2 тисячі доларів пішло на придбання земельної ділянки, де будуватимуть міні-притулок. Це власні кошти Дани Новарчук і Людмили Корнійчук - запевнила засновниця центру.«Ми в основному вкладаємо свої гроші. Як такого заробітку в нас немає, ми просто намагаємося максимально знайти кошти, щоб допомогти тваринам. Принаймні, поки що у нас немає зарплат», - додала Дана Новарчук.Вона сподівається, що їм допоможуть англійські колеги, з якими вона постійно консультується з різних питань щодо центру «Дейл».Нагадаємо, нещодавно повідомляли, що, яких на "Ласці" стерилізували за часів керівництва Новарчук - адже на підприємстві стерилізовані особини продовжувалися паруватися.

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