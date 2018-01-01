Показали фото барвистого заходу сонця у Луцьку





Про це пише



Заклопотаність і міська суєта не завжди дає змогу побачити передвечорові чи вечірні прекрасні миті. Ті, хто пропустив це наживо в суботу, 6 жовтня, захід сонця в Луцьку, можуть помилуватися ним принаймні на світлинах.



Захід сонця у місті був барвистим: небо передивалося барвами від помаранчевої до червоної, ніби художник порозкидав яскраві мазки над містом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку після по-літньому теплого жовтневого дня містяни мали змогу помилуватися ще й надзвичайним заходом сонця.Про це пише Перший. Заклопотаність і міська суєта не завжди дає змогу побачити передвечорові чи вечірні прекрасні миті. Ті, хто пропустив це наживо в суботу, 6 жовтня, захід сонця в Луцьку, можуть помилуватися ним принаймні на світлинах.Захід сонця у місті був барвистим: небо передивалося барвами від помаранчевої до червоної, ніби художник порозкидав яскраві мазки над містом.

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