Розповіли, як Волинь освоює кошти на ремонт місцевих доріг





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Стало відомо, як в Україні ремонтуються дороги місцевого значення. Відповідну статистику опублікувало Міністерство інфраструктури.



Повністю освоїла виділені на ремонт доріг кошти Хмельниччина - у неї обсяг освоєння становить 100%. Понад 90%використали також Львівська, Вінницька і Чернігівська область. Далі йде Харківська із показником 87%, і лише на 2% за обсягом освоєння від неї відстала Волинь.



Найгірше використовують гроші на Луганщині (32%), Тернопільщині (33%) і Херсонщині (37%).



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