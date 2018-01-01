Розповіли, як Волинь освоює кошти на ремонт місцевих доріг
Сьогодні, 06:13
Міністерство інфраструктури опублікувало статистику, як використали кошти Дорожнього фонду - Волинь на 6 місці.
Про це пише Gazeta.ua.
Стало відомо, як в Україні ремонтуються дороги місцевого значення. Відповідну статистику опублікувало Міністерство інфраструктури.
Повністю освоїла виділені на ремонт доріг кошти Хмельниччина - у неї обсяг освоєння становить 100%. Понад 90%використали також Львівська, Вінницька і Чернігівська область. Далі йде Харківська із показником 87%, і лише на 2% за обсягом освоєння від неї відстала Волинь.
Найгірше використовують гроші на Луганщині (32%), Тернопільщині (33%) і Херсонщині (37%).
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Про це пише Gazeta.ua.
Стало відомо, як в Україні ремонтуються дороги місцевого значення. Відповідну статистику опублікувало Міністерство інфраструктури.
Повністю освоїла виділені на ремонт доріг кошти Хмельниччина - у неї обсяг освоєння становить 100%. Понад 90%використали також Львівська, Вінницька і Чернігівська область. Далі йде Харківська із показником 87%, і лише на 2% за обсягом освоєння від неї відстала Волинь.
Найгірше використовують гроші на Луганщині (32%), Тернопільщині (33%) і Херсонщині (37%).
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