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Розповіли, як Волинь освоює кошти на ремонт місцевих доріг

Розповіли, як Волинь освоює кошти на ремонт місцевих доріг
Міністерство інфраструктури опублікувало статистику, як використали кошти Дорожнього фонду - Волинь на 6 місці.

Про це пише Gazeta.ua.

Стало відомо, як в Україні ремонтуються дороги місцевого значення. Відповідну статистику опублікувало Міністерство інфраструктури.

Повністю освоїла виділені на ремонт доріг кошти Хмельниччина - у неї обсяг освоєння становить 100%. Понад 90%використали також Львівська, Вінницька і Чернігівська область. Далі йде Харківська із показником 87%, і лише на 2% за обсягом освоєння від неї відстала Волинь.

Найгірше використовують гроші на Луганщині (32%), Тернопільщині (33%) і Херсонщині (37%).
Розповіли, як Волинь освоює кошти на ремонт місцевих доріг

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Теги: дорога, ремонт
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