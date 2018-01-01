Луцький стадіон передадуть «під крило» управління освіти
Сьогодні, 05:40
У Луцьку нещодавно відритий після ремонту стадіон на мікорайоні Вересневе мають намір передати на баланс управління освіти мерії.
Про це йдеться у проекті рішення сесії міськради, - пише Волинь Оnline.
Наразі територія стадіону у мікрорайоні Вересневе закріплена за комунальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради». Загальна площа стадіону – 1,89 га.
Нагадаємо, відкривали стадіон футбольним матчем. Згодом у мережі опублікували відео, як на новому полі на Вересневому школярі нищать ворота.
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Про це йдеться у проекті рішення сесії міськради, - пише Волинь Оnline.
Наразі територія стадіону у мікрорайоні Вересневе закріплена за комунальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради». Загальна площа стадіону – 1,89 га.
Нагадаємо, відкривали стадіон футбольним матчем. Згодом у мережі опублікували відео, як на новому полі на Вересневому школярі нищать ворота.
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