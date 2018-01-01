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Луцький стадіон передадуть «під крило» управління освіти

Луцький стадіон передадуть «під крило» управління освіти
У Луцьку нещодавно відритий після ремонту стадіон на мікорайоні Вересневе мають намір передати на баланс управління освіти мерії.

Про це йдеться у проекті рішення сесії міськради, - пише Волинь Оnline.

Наразі територія стадіону у мікрорайоні Вересневе закріплена за комунальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради». Загальна площа стадіону – 1,89 га.

Нагадаємо, відкривали стадіон футбольним матчем. Згодом у мережі опублікували відео, як на новому полі на Вересневому школярі нищать ворота.

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Теги: стадіон, Вересневе
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