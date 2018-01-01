Бойова нічия: «Волинь» не змогла обіграти «Колос»

Матч ФК «Волинь» та «Колос» Ковалівка закінчився бойовою нічиєю: команди роійшлися із рахунком 1:1.Про це повідомляють на офіційному сайті "хрестоносців".Волиняни 6 жовтня зіграли на виїзді - у селі Ковалівка Васильківського району Київської області. На 41 хвлині після порушення, у ході якого збили футболіста, призначили пенальті. Сам постраждалийвиконав пенальті, вміло розвівши м’яч і воротаря по різних кутах – 0:1.Проте вже напочатку жругого тайму гравці «Колоса» зжадали реваншу: у карній зоні волинян м’яч відскочив до Чорноморця, якому вдався потужний та точний удар з льоту – 1:1. Зрештою, із таким рахунком і закінчилася матчева зустріч.