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Бойова нічия: «Волинь» не змогла обіграти «Колос»

Бойова нічия: «Волинь» не змогла обіграти «Колос»
Матч ФК «Волинь» та «Колос» Ковалівка закінчився бойовою нічиєю: команди роійшлися із рахунком 1:1.

Про це повідомляють на офіційному сайті "хрестоносців".

Волиняни 6 жовтня зіграли на виїзді - у селі Ковалівка Васильківського району Київської області. На 41 хвлині після порушення, у ході якого збили футболіста, призначили пенальті. Сам постраждалий Андрій Яковлев виконав пенальті, вміло розвівши м’яч і воротаря по різних кутах – 0:1.

Проте вже напочатку жругого тайму гравці «Колоса» зжадали реваншу: у карній зоні волинян м’яч відскочив до Чорноморця, якому вдався потужний та точний удар з льоту – 1:1. Зрештою, із таким рахунком і закінчилася матчева зустріч.

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Теги: ФК Волинь, матч, футбол
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