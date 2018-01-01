До Луцька приїде «кіборг», який представляв Україну на «Іграх нескорених»
Сьогодні, 08:45
До Луцька на "Файну гутірку" завітає відомий "кіборг" та мандрівник Олександр Чуб.
Про це повідомили організатори.
"Він обороняв Донецький аеропорт. Під час танкового обстрілу отримав важке поранення в ногу. Під час реабілітації в Америці, за три з половиною місяці, проїхав на велосипеді понад 10 000 кілометрів. Є одним із героїв фільму «Добровольці Божої чоти».Ініціатор створення дитячого літнього табору «Кузня Уніж». Учасник міжнародних ігор в паралімпійському стилі «Ігри Нескорених». Любить гори та велосипед", - йдеться у повідомленні.
Захід відбудеться 10 жовтня о 18:00, у магазині туристичного спорядження «Альпініст».
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Про це повідомили організатори.
"Він обороняв Донецький аеропорт. Під час танкового обстрілу отримав важке поранення в ногу. Під час реабілітації в Америці, за три з половиною місяці, проїхав на велосипеді понад 10 000 кілометрів. Є одним із героїв фільму «Добровольці Божої чоти».Ініціатор створення дитячого літнього табору «Кузня Уніж». Учасник міжнародних ігор в паралімпійському стилі «Ігри Нескорених». Любить гори та велосипед", - йдеться у повідомленні.
Захід відбудеться 10 жовтня о 18:00, у магазині туристичного спорядження «Альпініст».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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