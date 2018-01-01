До Луцька приїде «кіборг», який представляв Україну на «Іграх нескорених»

До Луцька на "Файну гутірку" завітає відомий "кіборг" та мандрівникПро це повідомили організатори."Він обороняв Донецький аеропорт. Під час танкового обстрілу отримав важке поранення в ногу. Під час реабілітації в Америці, за три з половиною місяці, проїхав на велосипеді понад 10 000 кілометрів. Є одним із героїв фільму «Добровольці Божої чоти».Ініціатор створення дитячого літнього табору «Кузня Уніж». Учасник міжнародних ігор в паралімпійському стилі «Ігри Нескорених». Любить гори та велосипед", - йдеться у повідомленні.Захід відбудеться 10 жовтня о 18:00, у магазині туристичного спорядження «Альпініст».