Через заборговані зарплати з волинської лікарні масово звільняється персонал





Про це у групі "Любомльський край" написав депутат районної ради, лікар Олександр Згоранець, - повідомляє



«Доброго дня, шановні краяни! Заборгованість по заробітній платі в центральній районній лікарні сягнула крайніх меж. Для погашення заборгованості виділили кошти: Вишнівська ОТГ – 350 тисяч гривень, Рівненська ОТГ – 270 тисяч, Любомльська ОТГ – 100 тисяч. Відрахування ПДФО з працівників лікарні у Любомльську ОТГ – 2,5 мільйонів гривень за 8 місяців. За рік у лікарні проліковується більше 50 відсотків жителів Любомльської ОТГ! За останні два місяці з лікарні розрахувалось 16 медсестер! У Любомлі не потрібно лікарні? Ми хочемо почути вашу думку? Під час відкриття нового стадіону нардеп Ігор Гузь сказав, що наш мер «на своєму місці». Думаю, що його помічник це прочитає також і відреагує. До «хабарники, так вам і треба» і т.д. і т. п. готовий!» – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через заборгованість заробітної плати протягом останніх двох місяців із Любомльської районної лікарні звільнилися 16 медсестер.Про це у групі "Любомльський край" написав депутат районної ради, лікар, - повідомляє Волинь. ua. «Доброго дня, шановні краяни! Заборгованість по заробітній платі в центральній районній лікарні сягнула крайніх меж. Для погашення заборгованості виділили кошти: Вишнівська ОТГ – 350 тисяч гривень, Рівненська ОТГ – 270 тисяч, Любомльська ОТГ – 100 тисяч. Відрахування ПДФО з працівників лікарні у Любомльську ОТГ – 2,5 мільйонів гривень за 8 місяців. За рік у лікарні проліковується більше 50 відсотків жителів Любомльської ОТГ! За останні два місяці з лікарні розрахувалось 16 медсестер! У Любомлі не потрібно лікарні? Ми хочемо почути вашу думку? Під час відкриття нового стадіону нардепсказав, що наш мер «на своєму місці». Думаю, що його помічник це прочитає також і відреагує. До «хабарники, так вам і треба» і т.д. і т. п. готовий!» – йдеться у дописі.

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