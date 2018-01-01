Дякуємо за добро і щедрість: волинські студенти зняли ролик-вітання для освітян
Сьогодні, 01:11
Волинські студенти відзняли ролик-вітання до Дня працівника освіти.
Розмістили відео на сторінці студентської ради Східноєвропейського національного унівеситу імені Лесі Українки.
У ньому студенти почергово дякують педагогам за доброту та щедрість душі, невтомну працю, служіння обраній справі, творчий пошук та самовдосконалення тощо. Наприкінці ж студенти бажають легкої роботи, натхнення та висловлюють впевненість, що разом вдасться забезпечити доступну та якісну освіту.
Більше - у відео.
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Розмістили відео на сторінці студентської ради Східноєвропейського національного унівеситу імені Лесі Українки.
У ньому студенти почергово дякують педагогам за доброту та щедрість душі, невтомну працю, служіння обраній справі, творчий пошук та самовдосконалення тощо. Наприкінці ж студенти бажають легкої роботи, натхнення та висловлюють впевненість, що разом вдасться забезпечити доступну та якісну освіту.
Більше - у відео.
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