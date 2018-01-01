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Дякуємо за добро і щедрість: волинські студенти зняли ролик-вітання для освітян

Дякуємо за добро і щедрість: волинські студенти зняли ролик-вітання для освітян
Волинські студенти відзняли ролик-вітання до Дня працівника освіти.

Розмістили відео на сторінці студентської ради Східноєвропейського національного унівеситу імені Лесі Українки.

У ньому студенти почергово дякують педагогам за доброту та щедрість душі, невтомну працю, служіння обраній справі, творчий пошук та самовдосконалення тощо. Наприкінці ж студенти бажають легкої роботи, натхнення та висловлюють впевненість, що разом вдасться забезпечити доступну та якісну освіту.

Більше - у відео.


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Теги: ролик, відео, вітання, освіта
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