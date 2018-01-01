Дякуємо за добро і щедрість: волинські студенти зняли ролик-вітання для освітян





Розмістили відео на сторінці студентської ради Східноєвропейського національного унівеситу імені Лесі Українки.



У ньому студенти почергово дякують педагогам за доброту та щедрість душі, невтомну працю, служіння обраній справі, творчий пошук та самовдосконалення тощо. Наприкінці ж студенти бажають легкої роботи, натхнення та висловлюють впевненість, що разом вдасться забезпечити доступну та якісну освіту.



Більше - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські студенти відзняли ролик-вітання до Дня працівника освіти.Розмістили відео на сторінці студентської ради Східноєвропейського національного унівеситу імені Лесі Українки.У ньому студенти почергово дякують педагогам за доброту та щедрість душі, невтомну працю, служіння обраній справі, творчий пошук та самовдосконалення тощо. Наприкінці ж студенти бажають легкої роботи, натхнення та висловлюють впевненість, що разом вдасться забезпечити доступну та якісну освіту.Більше - у відео.

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